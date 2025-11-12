Sistema di registrazione e fonte di verità: qual è la differenza?

Per quanto simili e complementari, SOR e SOT sono trattati come componenti distinti di un'architettura di dati, perché svolgono ruoli diversi con requisiti diversi.

I SOR sono responsabili della creazione dei dati e della loro integrità all'interno del loro dominio. I SOT gestiscono la coerenza dei dati tra i domini. Un SOR non ha bisogno di una visione olistica di ogni oggetto di dati. Deve registrare solo i dati importanti nel suo dominio. Ma altri utenti e sistemi potrebbero aver bisogno di una visione olistica. Ed è qui che entra in gioco il SOT.