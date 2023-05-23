Un MES è una soluzione basata su software utilizzata nel settore manifatturiero per monitorare e controllare i processi di produzione negli impianti. Nella gestione operativa della produzione industriale, un MES funge da ponte tra i sistemi di pianificazione e controllo di un'azienda, come un sistema ERP (enterprise resource planning) e le effettive operazioni di produzione.



Lo scopo principale di un MES è monitorare e documentare la trasformazione delle materie prime in prodotti finiti in tempo reale. Acquisisce dati da varie fonti, tra cui macchine, sensori e operatori, per fornire informazioni precise e aggiornate sullo stato delle attività di produzione.

Un MES offre visibilità e controllo in tempo reale sui processi di produzione, consentendo agli stakeholder di monitorare le operazioni, identificare i colli di bottiglia, ridurre al minimo i tempi di inattività e prendere decisioni consapevoli con prontezza. Facilitando la pianificazione e la programmazione ottimizzate della produzione, i sistemi MES garantiscono un'allocazione efficiente delle risorse, il bilanciamento del workload e consegne puntuali, portando a una maggiore redditività.



Svolgono inoltre un ruolo fondamentale nel garantire qualità e conformità applicando procedure di controllo della qualità, con il monitoraggio delle metriche e l'acquisizione di dati in tempo reale. Grazie alla capacità di gestire i livelli di inventario, tenere traccia dei movimenti dei materiali e garantirne la tempestiva disponibilità, i sistemi MES ottimizzano la gestione delle scorte e riducono al minimo i ritardi di produzione.



Inoltre, i sistemi MES consentono processi decisionali basati sui dati fornendo dati di produzione completi e accurati, consentendo alle aziende di migliorare continuamente i processi e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse. I sistemi MES possono aiutare i responsabili decisionali ad aumentare l'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE), un'ampia metrica utilizzata per monitorare l'efficacia della produzione industriale.



Semplificando i workflow, automatizzando le attività e fornendo feedback in tempo reale, i sistemi MES migliorano l'efficienza e la produttività degli stabilimenti. Inoltre, questi sistemi di gestione consentono tracciabilità e genealogia, fondamentali per i settori con rigide normative, monitorando il movimento dei materiali e dei processi lungo l'intero ciclo di vita della produzione industriale evoluta.