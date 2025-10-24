L'integrità dei dati è la completezza, l'accuratezza e la coerenza generali dei dati di un'organizzazione. Un sistema di registrazione aiuta a mantenere l'integrità dei dati garantendo che ogni informazione abbia una versione convalidata e autorevole prontamente disponibile per le app e gli utenti che ne hanno bisogno.

Convalidando regolarmente i dati e apportando modifiche al resto dei sistemi aziendali, i SOR aiutano a garantire che applicazioni e utenti diversi abbiano accesso a dati identici e aggiornati, evitando confusione su importanti documenti finanziari o aziendali.