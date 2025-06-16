Cos'è la normalizzazione del database?

Di fatto, la normalizzazione dei database, talvolta chiamata normalizzazione dei dati, aiuta le aziende e le istituzioni a organizzare, interrogare e mantenere in modo più efficace grandi volumi di dati complessi, correlati e dinamici. Sebbene le aziende generino e memorizzino i dati su una scala senza precedenti, la necessità di normalizzare i database non è nuova. È anteriore al cloud storage e persino all'invenzione dei data warehouse.

Dagli anni '60, le aziende hanno difficoltà a gestire set di dati di grandi dimensioni. Negli anni '70, Edgar F. Codd, il matematico IBM noto per il suo storico articolo sull'introduzione dei database relazionali, propose che la normalizzazione dei database potesse evitare dipendenze "indesiderate" tra gli attributi (colonne) e i problemi che possono creare.

In altre parole, quando i record di dati sono correlati tra di loro in una struttura di database, le modifiche a singoli valori o righe in una tabella grande e complicata potrebbero produrre conseguenze indesiderate, come incoerenza e perdita di dati. La normalizzazione del database è progettata per ridurre al minimo tali rischi.