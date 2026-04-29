Cos'è l'agentic AI data engineering?

Per capire perché i sistemi di agentic AI vengono adottati per il data engineering, è utile esaminare più da vicino la natura della moderna ingegneria dei dati.

Il data engineering è fondamentale per le aziende che desiderano sbloccare valore da ecosistemi dati sempre più vasti e complessi. I data engineer aiutano a strutturare e garantire la funzionalità dei workflow che convertono i dati non elaborati in output che forniscono valore reale per il business. Quando viene eseguita con successo, l'ingegneria dei dati si traduce nella distribuzione di set di dati puliti, accurati e tempestivi, che possono essere analizzati per ottenere insight attuabili o utilizzati per alimentare le iniziative di AI.

Man mano che le organizzazioni aumentano la loro dipendenza dal processo decisionale basato sui dati, inclusi i processi sensibili al tempo basati su dati in tempo reale, la necessità di pipeline dati affidabili non è mai stata così grande. Ma le sfide legate alla manutenzione di tali infrastrutture non sono mai state così grandi: gli ingegneri dei dati hanno ora il compito di supervisionare stack di dati e processi di orchestrazione sempre più complessi.

Inevitabilmente, ciò significa che i team di dati trascorrono gran parte del loro tempo a "spegnere le emergenze". In altre parole, si concentrano sulla manutenzione e sulla risoluzione per affrontare i problemi delle pipeline di dati e, peggio ancora, i guasti.

"Quando i team di data engineering creano pipeline, gli ingegneri spesso si affidano a una combinazione di processi pianificati, procedure memorizzate, script complessi e logica di trasformazione." E ognuno di questi funziona insieme solo per mantenere il flusso dei dati. A volte, quando si verifica una singola modifica dello schema o la ridenominazione di una colonna su un sistema di origine, ciò può innescare ore di debug e test di nuovo", ha spiegato Justin Yan, Senior Product Manager di IBM Data & AI, in un video di IBM Technology.