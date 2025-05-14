ETL moderno: la spina dorsale dell'AI aziendale

Tag
think.analytics Intelligenza artificiale
14 maggio 2025

Autori

Tom Krantz

Writer

Alexandra Jonker

Editorial Content Lead

Immagina un grande rivenditore che lancia una vendita flash su centinaia di punti vendita e sui suoi canali online. In pochi minuti, il traffico dei clienti supera le previsioni, i sistemi di inventario iniziano a fallire e i prezzi non sono sincronizzati.

In uno stack di dati on-premise tradizionale, gli aggiornamenti critici, come il conteggio delle vendite o gli avvisi di scorte in esaurimento, vengono elaborati in batch, cosa che richiede molto tempo. Quando arrivano i dati, sono già obsoleti, e questo ritardo può costare milioni di dollari in mancati guadagni.

Un ETL (estrazione, caricamento e trasformazione) moderno cambia la situazione. Funziona come spina dorsale dell'intelligenza artificiale (AI) aziendale, trasmettendo segnali in tempo reale attraverso un vasto sistema nervoso digitale. I dati fluiscono istantaneamente dal checkout ai modelli di personalizzazione con AI. I prezzi si adattano automaticamente. L'inventario viene reindirizzato. Una potenziale crisi si trasforma in un vantaggio competitivo per l'ipotetico rivenditore. 

Questo scenario evidenzia una domanda crescente: la capacità di spostare, trasformare e integrare i dati in tempo reale. Per decenni, le organizzazioni hanno utilizzato processi ETL tradizionali per gestire i flussi di lavoro di integrazione dei dati, ma il ritmo aziendale odierno richiede un approccio più agile e cloud-native. Questa esigenza ha dato origine all'ETL moderno. 

Design 3D di palline che rotolano su una pista

Le ultime notizie e insight sull'AI 

Scopri notizie e insight selezionati da esperti in materia di AI, cloud e molto altro nella newsletter settimanale Think. 

Che cos'è l'ETL moderno?

Per capire cosa distingue l'ETL moderno, è importante partire dall'approccio convenzionale. L'ETL tradizionale è un processo di integrazione dei dati di lunga data utilizzato per estrarre dati dai sistemi di origine, trasformarli in formati utilizzabili e caricarli in un sistema di destinazione, come un data warehouse.

Tuttavia, l'ETL tradizionale presenta dei limiti, soprattutto negli odierni ambienti di big data:

  • Forte affidamento sull'elaborazione in batch, che spesso viene eseguita di notte

  • Progettato per infrastrutture on-premise con schemi statici

  • Scalabilità difficile in ambienti ad alto volume e in tempo reale

Con la crescente complessità degli ecosistemi di dati, sono emersi approcci come estrazione, caricamento e trasformazione (ELT) e Change Data Capture (CDC) per supportare l'acquisizione in tempo reale e l'elaborazione di grandi volumi di dati.

Insieme, queste tecniche formano la base per un passaggio più ampio verso l'ETL moderno, un approccio di nuova generazione costruito per garantire velocità, scalabilità e adattabilità. Tornando all'analogia, se l'ETL moderno è la spina dorsale, lo stack di dati aziendali è il sistema nervoso. L'ETL moderno indirizza continuamente le informazioni tra i sistemi principali dello stack e i modelli AI che si basano su insight in tempo reale.

L'ETL moderno utilizza servizi cloud, automazione e funzionalità di streaming per fornire dati trasformati in tempo reale. Strumenti come Amazon Redshift, Google BigQuery e Microsoft Azure supportano questa orchestrazione, consentendo decisioni più rapide man mano che l'AI diventa più centrale nelle operazioni.

Mixture of Experts | 25 aprile, episodio 52

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda gli ultimi episodi del podcast

ETL moderno ed ETL tradizionale

L'ETL tradizionale è stato creato per carichi di lavoro prevedibili e strutturati in ambienti on-premise. Come già detto, spesso si basa sull'elaborazione in batch, sugli aggiornamenti manuali e su pipeline rigide, il che rende difficile scalare o supportare le richieste in tempo reale.

Al contrario, l'ETL moderno è costruito per il cloud. Supporta workflow sia in batch che in streaming, consentendo alle aziende di intervenire sui dati nel momento in cui vengono generati. Ad esempio, le tecniche ELT spostano la trasformazione verso il data warehouse, accelerando l'inserimento e aumentando la flessibilità.

Gli strumenti cloud-native come Informatica, Apache Spark e IBM® DataStage, insieme a piattaforme come Snowflake, offrono connettori precostituiti e strumenti di automazione. Questa flessibilità supporta vari formati, fonti e volumi di dati presenti nelle aziende odierne.

Tuttavia, l'ETL moderno è molto più di un aggiornamento tecnico: è diventato fondamentale per il processo decisionale basato sui dati e l'abilitazione dell'AI. Dati non strutturati, flussi Internet of Things (IoT) in tempo reale e workload di machine learning (ML) stanno spingendo le pipeline legacy oltre i loro limiti. Man mano che le organizzazioni generano più dati da varie fonti, l'ETL moderno aiuta a gestire la crescente complessità con un'elaborazione scalabile e cloud-native. 

Vantaggi fondamentali dell'ETL moderno

L'ETL moderno offre una serie di vantaggi che aiutano le organizzazioni a gestire l'integrazione negli ecosistemi basati sui dati, tra cui: 

  • Architettura basata su cloud
  • Data ingestion in tempo reale
  • Origini e tipi di dati unificati
  • Automazione e orchestrazione 
  • Scalabilità ed economicità
  • Pipeline pronte per l'AI

Architettura basata su cloud

Gli strumenti ETL moderni sono progettati per data warehouse cloud, data lake e ambienti software-as-a-service (SaaS). Utilizzano le funzionalità di scalabilità cloud-native, orchestrazione e data storage in modo che le organizzazioni possano gestire volumi di dati crescenti senza ingenti investimenti infrastrutturali. Questa elasticità garantisce che le pipeline ETL possano adattarsi all'evoluzione delle esigenze aziendali.

Data ingestion in tempo reale

Le piattaforme di streaming come Apache Kafka consentono alle organizzazioni di inserire ed elaborare dati in tempo reale da dispositivi IoT e application programming interface (API). Ciò riduce la latenza e consente alle pipeline di dati di rispondere ai cambiamenti, che si tratti di reindirizzare l'inventario o di attivare modelli di machine learning (ML) per prevedere la domanda. Sebbene il termine "ETL" persista, molte pipeline moderne seguono invece schemi ELT, caricando prima i dati e poi trasformandoli successivamente nel warehouse utilizzando il linguaggio di interrogazione strutturato (SQL) o Python.

Fonti e tipi di dati unificati

Le soluzioni ETL moderne combinano informazioni provenienti da diverse fonti di dati, tra cui database relazionali, API, dati non strutturati e flussi di telemetria. In tal modo, creano set di dati trasformati pronti per l'analisi, alimentando la business intelligence avanzata, migliorando la qualità dei dati e supportando l'addestramento dei modelli AI in vari casi d'uso.

Automazione e orchestrazione

Gli strumenti di orchestrazione ETL gestiscono i flussi di dati in tempo reale, attivano la convalida dello schema, monitorano il processo di trasformazione e coordinano il movimento dei dati non elaborati verso piattaforme come AWS e Google BigQuery. Questa funzionalità riduce i workload manuali per i data engineer e supporta processi di integrazione dei dati coerenti e affidabili.

Scalabilità ed economicità

Le moderne piattaforme ETL sono progettate per garantire la scalabilità. Si adattano automaticamente alla crescita dei volumi di dati provenienti da diverse fonti, come dispositivi IoT e dati non strutturati. Le architetture serverless e i prezzi basati sull'utilizzo possono contribuire a ottimizzare le risorse di cloud computing mantenendo i processi ETL convenienti.

Pipeline predisposte per l'AI

Soprattutto, l'ETL moderno consente la fornitura continua di dati trasformati di alta qualità ai workflow di AI e machine learning a valle. Garantendo che i modelli siano addestrati e aggiornati con informazioni fresche o in tempo reale, le organizzazioni possono ridurre la deriva, migliorare l'accuratezza delle previsioni e integrare con sicurezza l'AI nelle operazioni principali.

Strumenti e piattaforme ETL moderni

Diverse piattaforme costituiscono la spina dorsale delle moderne pipeline ETL, alla base dei flussi di dati in tempo reale che alimentano l'AI aziendale.

  • Amazon Redshift: un servizio di data warehouse completamente gestito e su scala di petabyte che si integra perfettamente con gli strumenti ETL di AWS.

  • Snowflake: una piattaforma cloud scalabile progettata per data ingestion, trasformazione e storage dei dati in tempo reale.

  • Google BigQuery: un data warehouse cloud serverless e scalabile, ideale per l'elaborazione ELT e l'analisi dei dati in tempo reale.

  • Azure Data Factory: un servizio di integrazione dei dati e ETL basato sul cloud che offre connettori a varie fonti e orchestrazione in tempo reale.

  • Informatica e Talend: soluzioni ETL leader di settore che supportano la gestione dei dati, l'immissione in tempo reale e l'automazione.

  • IBM DataStage: una piattaforma ETL cloud-native su Cloud Pak for Data che supporta l'integrazione in tempo reale, distribuzione/implementazione ibride e workflow automatizzati.
     
  • Apache Kafka: una piattaforma di streaming distribuita che consente l'acquisizione in tempo reale da più fonti. Sebbene non sia uno strumento ETL completo, svolge un ruolo critico nelle architetture ETL moderne.

  • Framework open source: strumenti quali Apache Airflow e Data Build Tool (dbt) stanno diventando sempre più diffusi tra le organizzazioni alla ricerca di workflow ETL personalizzabili e supportati dalla community.

Implementazione dell'ETL moderno

Implementare un ETL moderno va oltre la selezione degli strumenti: richiede infatti una pianificazione coordinata tra acquisizione, orchestrazione, trasformazione e governance per supportare analytics in tempo reale e machine learning su larga scala. I passaggi per l'implementazione ETL moderna includono:

  • Valutare le origini dati e i metodi di inserimento 
  • Selezionare i sistemi di destinazione giusti
  • Determinare le esigenze di trasformazione dei dati
  • Automatizzare l'orchestrazione dei workflow
  • Incorporare solidi principi di governance dei dati 
  • Strategie di gestione del rischio ottimizzate

Valutare le origini dati e i metodi di inserimento

Le aziende devono innanzitutto identificare tutte le fonti di dati pertinenti, fra cui piattaforme SaaS, API, database relazionali e flussi IoT. Comprendere la varietà e la struttura di queste diverse fonti permette di stabilire strategie di ingestione più efficienti e un migliore allineamento con i workflow a valle.

Selezionare i sistemi di destinazione giusti

La scelta del sistema di destinazione corretto è fondamentale per il successo dell'ETL moderno. I data warehouse cloud come Amazon Redshift e IBM® Db2 supportano una vasta gamma di esigenze di data warehousing, dall'analisi scalabile all'addestramento di modelli AI. La scelta migliore dipende dai volumi di dati, dai tipi di workload e dalla compatibilità della piattaforma.

Determinare le esigenze di trasformazione dei dati

I team devono valutare se un approccio tradizionale o una strategia ETL più moderna sia meglio allineata con le loro esigenze. Fattori come i formati e i volumi di dati e i requisiti di elaborazione in tempo reale influenzano come e quando trasformarli.

Automatizzare l'orchestrazione dei workflow

L'automazione aiuta a semplificare i flussi di dati, a garantire l'accuratezza e a mantenere la coerenza tra le piattaforme cloud-native. Questo include la pianificazione, la convalida, il monitoraggio e la gestione degli schemi per supportare un'integrazione dei dati scalabile e affidabile.

Incorporare solidi principi di governance dei dati

L'embedding della governance dei dati nel processo ETL migliora la qualità dei dati e supporta la conformità. Le pratiche efficaci includono la convalida, il controllo degli accessi, il tracciamento del lineage e la valutazione continua dei processi di integrazione dei dati.

Strategie ottimizzate di gestione del rischio

I moderni processi ETL sono in grado di gestire grandi quantità di dati in modo efficiente, ma la gestione dei prezzi è fondamentale. Le organizzazioni devono valutare i prezzi basati sull'utilizzo, le opzioni serverless e le architetture di hybrid cloud per ottimizzare i costi e supportare l'analytics in tempo reale.

Tendenze emergenti nell'ETL moderno

Ci sono diverse tendenze che stanno rimodellando il panorama dell'ETL moderno:

Strumenti ETL low-code e no-code

Queste piattaforme consentono sia agli utenti business che ai data engineer di progettare e implementare pipeline di dati con una codifica manuale minima, accelerando il time to value.
Orchestrazione basata sull'AI

I modelli AI vengono utilizzati per ottimizzare i workflow dei dati, prevedere i guasti delle pipeline, automatizzare il ripristino e migliorare la qualità dei dati attraverso il rilevamento.
Integrazione con pipeline di ML

L'ETL moderno è strettamente integrato con i flussi di lavoro di machine learning, consentendo una formazione, una convalida e un'implementazione più rapide dei modelli.
Integrazione dei dati serverless

Le architetture serverless riducono il sovraccarico di gestione dell'infrastruttura e consentono ai processi ETL di scalare automaticamente in base ai volumi di dati e ai workload.

Queste tendenze riflettono un continuo spostamento verso pratiche di integrazione dei dati più intelligenti e flessibili. Poiché l'ETL moderno continua a evolversi, rimane fondamentale per l'intelligence aziendale, indirizzando i dati dove è più necessario mantenendo radicati i modelli AI.
Soluzioni correlate
IBM DataStage

Crea una pipeline di dati attendibili con uno strumento ETL modernizzato su una piattaforma cloud-native per gli insight.

 Scopri DataStage
Soluzioni di integrazione dei dati

Crea pipeline di dati resilienti, ad alte prestazioni e ottimizzate in termini di costi per le tue iniziative di AI generativa, real-time analytics, modernizzazione del data warehouse e per le tue esigenze operative con le soluzioni IBM per l'integrazione dei dati.

 Scopri le soluzioni per l'integrazione dei dati
Servizi di consulenza per dati e analytics

Sblocca il valore dei dati aziendali con IBM Consulting e crea un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.

 Esplora i servizi di analytics
Fasi successive

Progettare, sviluppare ed eseguire attività che spostano e trasformano i dati. Prova le potenti capacità di integrazione automatizzata in un ambiente ibrido o multicloud di IBM DataStage, uno strumento di integrazione dei dati leader del settore.

 Esplora IBM DataStage Esplora le soluzioni di integrazione dei dati