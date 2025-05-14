ETL moderno: la spina dorsale dell'AI aziendale

L'ETL tradizionale è stato creato per carichi di lavoro prevedibili e strutturati in ambienti on-premise. Come già detto, spesso si basa sull'elaborazione in batch, sugli aggiornamenti manuali e su pipeline rigide, il che rende difficile scalare o supportare le richieste in tempo reale.

Al contrario, l'ETL moderno è costruito per il cloud. Supporta workflow sia in batch che in streaming, consentendo alle aziende di intervenire sui dati nel momento in cui vengono generati. Ad esempio, le tecniche ELT spostano la trasformazione verso il data warehouse, accelerando l'inserimento e aumentando la flessibilità.

Gli strumenti cloud-native come Informatica, Apache Spark e IBM® DataStage, insieme a piattaforme come Snowflake, offrono connettori precostituiti e strumenti di automazione. Questa flessibilità supporta vari formati, fonti e volumi di dati presenti nelle aziende odierne.

Tuttavia, l'ETL moderno è molto più di un aggiornamento tecnico: è diventato fondamentale per il processo decisionale basato sui dati e l'abilitazione dell'AI. Dati non strutturati, flussi Internet of Things (IoT) in tempo reale e workload di machine learning (ML) stanno spingendo le pipeline legacy oltre i loro limiti. Man mano che le organizzazioni generano più dati da varie fonti, l'ETL moderno aiuta a gestire la crescente complessità con un'elaborazione scalabile e cloud-native.