Cos'è l'ottimizzazione dei dati?

Sebbene l'accesso a dati di alta qualità e pertinenti sia sempre stato importante per l'affidabilità dell'analytics e per un processo decisionale migliore, assume un'urgenza ancora maggiore nel panorama dei dati moderno. I motivi sono tre: volume dei dati, complessità e pressione competitiva legata all'AI.

Le organizzazioni devono affrontare attualmente volumi di dati che sono ordini di grandezza superiori rispetto a quanto disponibile per gran parte della storia umana: uno studio globale del 2024 su organizzazioni di diverse dimensioni ha rilevato che quasi due terzi gestivano almeno un petabyte di dati.1

Molti di questi dati sono big data, ovvero enormi set di dati in vari formati, tra cui dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati. In particolare, i dati non strutturati non si adattano facilmente agli schemi fissi dei database relazionali, il che significa che gli strumenti e i metodi convenzionali in genere non possono essere utilizzati per l'analisi e l'elaborazione dei dati non strutturati.

Allo stesso tempo, le aziende sono sotto pressione per utilizzare dati AI-ready, ovvero informazioni di alta qualità, accessibili e affidabili, che le organizzazioni possono utilizzare con fiducia per l'addestramento e le iniziative di intelligenza artificiale.

Tuttavia, la maggior parte delle aziende non dispone ancora di dati AI-ready: secondo un sondaggio condotto nel 2024 dall'IBM Institute for Business Value, solo il 29% dei leader tecnologici concorda fermamente sul fatto che i propri dati aziendali soddisfino gli standard d'importanza chiave per scalare in modo efficiente l'AI generativa.2

Ottenere un valore da set di dati enormi e complessi, garantendo al contempo la prontezza dell'AI, richiede gli strumenti, l'infrastruttura e le strategie di gestione dei dati giusti. Tuttavia, le aziende non possono solitamente permettersi risorse infinite di calcolo e storage. Devono bilanciare gli sforzi per sbloccare valore con misure progettate per aumentare al massimo l'efficienza e il ritorno sugli investimenti.

L'ottimizzazione dei dati le aiuta a fare questo.

Attraverso l'ottimizzazione dei dati, le organizzazioni possono migliorare sia le prestazioni che l'efficienza dei workflow dei dati. Diverse tecniche di ottimizzazione dei dati aiutano le aziende a migliorare la qualità e l'accessibilità dei propri dati, riducendo al contempo il peso che lo storage e l'elaborazione impongono alle loro risorse e ai loro budget.