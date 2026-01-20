Cos'è l'ottimizzazione dei dati?

L'ottimizzazione dei dati comprende un'ampia gamma di tecniche di gestione dei dati. Include strategie per ottimizzare pulizia, storage, trasformazione ed elaborazione dei dati, oltre a quelle per ottimizzare le query. Ottimizzando efficacemente i dati, le organizzazioni possono sperimentare un processo decisionale più informato, stabilire operazioni aziendali meno costose e supportare iniziative di intelligenza artificiale (AI) scalabili.
Poiché le aziende si concentrano sempre più sull'ottimizzazione dei loro patrimoni di dati, molte stanno implementando soluzioni basate su AI per migliorare i processi di ottimizzazione dei dati. Queste soluzioni includono strumenti di pulizia dei dati basati su AI, software di governance e observability dei dati, soluzioni di storage hybrid cloud e piattaforme data lakehouse.
Sebbene l'accesso a dati di alta qualità e pertinenti sia sempre stato importante per l'affidabilità dell'analytics e per un processo decisionale migliore, assume un'urgenza ancora maggiore nel panorama dei dati moderno. I motivi sono tre: volume dei dati, complessità e pressione competitiva legata all'AI.
Le organizzazioni devono affrontare attualmente volumi di dati che sono ordini di grandezza superiori rispetto a quanto disponibile per gran parte della storia umana: uno studio globale del 2024 su organizzazioni di diverse dimensioni ha rilevato che quasi due terzi gestivano almeno un petabyte di dati.1
Molti di questi dati sono big data, ovvero enormi set di dati in vari formati, tra cui dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati. In particolare, i dati non strutturati non si adattano facilmente agli schemi fissi dei database relazionali, il che significa che gli strumenti e i metodi convenzionali in genere non possono essere utilizzati per l'analisi e l'elaborazione dei dati non strutturati.
Allo stesso tempo, le aziende sono sotto pressione per utilizzare dati AI-ready, ovvero informazioni di alta qualità, accessibili e affidabili, che le organizzazioni possono utilizzare con fiducia per l'addestramento e le iniziative di intelligenza artificiale.
Tuttavia, la maggior parte delle aziende non dispone ancora di dati AI-ready: secondo un sondaggio condotto nel 2024 dall'IBM Institute for Business Value, solo il 29% dei leader tecnologici concorda fermamente sul fatto che i propri dati aziendali soddisfino gli standard d'importanza chiave per scalare in modo efficiente l'AI generativa.2
Ottenere un valore da set di dati enormi e complessi, garantendo al contempo la prontezza dell'AI, richiede gli strumenti, l'infrastruttura e le strategie di gestione dei dati giusti. Tuttavia, le aziende non possono solitamente permettersi risorse infinite di calcolo e storage. Devono bilanciare gli sforzi per sbloccare valore con misure progettate per aumentare al massimo l'efficienza e il ritorno sugli investimenti.
L'ottimizzazione dei dati le aiuta a fare questo.
Attraverso l'ottimizzazione dei dati, le organizzazioni possono migliorare sia le prestazioni che l'efficienza dei workflow dei dati. Diverse tecniche di ottimizzazione dei dati aiutano le aziende a migliorare la qualità e l'accessibilità dei propri dati, riducendo al contempo il peso che lo storage e l'elaborazione impongono alle loro risorse e ai loro budget.
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L'ottimizzazione dei dati può aiutare le organizzazioni ad affrontare le sfide a livello di budget e pipeline di dati. I benefici dell'ottimizzazione dei dati includono:
L'ottimizzazione dei dati migliora la qualità dei dati, aiutando le imprese a prendere decisioni migliori basate sui dati e a supportare l'addestramento dei modelli di AI ad alte prestazioni e machine learning. "L'AI aziendale su larga scala è finalmente a portata di mano", ha dichiarato Ed Lovely, Vice President and Chief Data Officer di IBM, in un recente report di IBV. "La tecnologia è pronta, a condizione che le organizzazioni possano fornirle i dati giusti".
Si stima che il 68% dei dati aziendali rimanga inutilizzato, in gran parte perché intrappolato in silos di dati o semplicemente troppo difficile da interpretare. I dati organizzati attraverso le tecniche di ottimizzazione dei dati sono più facilmente accessibili agli stakeholder, dai team di dati agli utenti aziendali. Questo consente a un maggior numero di dipendenti di generare insight e di supportare le decisioni strategiche in tutta l'azienda.
Accedere ed elaborare rapidamente i dati giusti è fondamentale per l'analytics dei dati in tempo reale e per il processo decisionale. Tuttavia, i volumi di dati possono rallentare le prestazioni del sistema e la velocità delle query. Le tecniche di ottimizzazione dei dati favoriscono un recupero accelerato e un'elaborazione più rapida. Inoltre, prestazioni più rapide possono accelerare il servizio clienti, migliorando l'esperienza del cliente.
L'elaborazione e lo storage dei dati possono essere costosi e difficili da pianificare. Secondo un sondaggio del 2025, il 62% dei leader aziendali ha dichiarato che le proprie organizzazioni avevano superato i budget di cloud storage l'anno precedente.3 L'ottimizzazione dei dati include strategie per gestire set di dati, risorse e storage al fine di ridurre i costi.
Una migliore gestione dell'elaborazione e dello storage non si limita a ridurre al minimo i costi; le risorse risparmiate grazie all'ottimizzazione dei dati possono essere allocate per supportare la scalabilità delle iniziative e dell'innovazione basate sui dati. Questi risparmi potrebbero eliminare un ostacolo importante per i leader aziendali intenzionati a implementare strategie dati più sofisticate: secondo un sondaggio del 2025, le "limitazioni delle risorse" erano una delle principali sfide affrontate dai CDO.4
Il miglioramento della qualità dei dati attraverso la loro ottimizzazione significa maggiore accuratezza e tempestività, spesso richieste da normative come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea. Aiuta inoltre a prevenire lo storage non necessario di dati ridondanti, mitigando i rischi per la sicurezza.
Le tecniche di ottimizzazione dei dati aiutano a migliorare l'usabilità e l'efficienza dei workload dei dati nei punti chiave del ciclo di vita dei dati, come data storage, trasformazione dei dati e utilizzo dei dati.
L'ottimizzazione del data storage include la riduzione dello spazio di storage necessario per tabelle e indici dei dati. Comprende anche strategie per utilizzare diverse opzioni di storage al fine di distribuire i dati in modo più efficiente ed economico.
Un significativo miglioramento della qualità dei dati si verifica durante i processi di trasformazione dei dati e pulizia dei dati eseguiti con successo.
La trasformazione dei dati è la conversione di dati non elaborati in un formato e una struttura unificati. Il primo passo della trasformazione dei dati è la pulizia dei dati. Chiamata anche data cleansing o data scrubbing, consiste nell'identificazione e nella correzione di errori e incoerenze nei set di dati.
Le tecniche chiave di pulizia dei dati includono:
Per affrontare la scarsa qualità dei dati nell'addestramento dei modelli di AI,i ricercatori ricorrono spesso a misure aggiuntive per migliorare la qualità dei set di dati di addestramento, inclusi data augmentation e generazione di dati sintetici.
La gestione dei metadati consiste nell'organizzazione e nell'utilizzo dei metadati per migliorare l'accessibilità e la qualità dei dati.
Esempi di metadati includono:
L'ottimizzazione delle query velocizza l'esecuzione delle query (il recupero e la manipolazione dei dati) nei database SQL e NoSQL, riducendo al minimo l'uso di risorse come memoria e CPU. Mentre le tecniche di ottimizzazione delle query variano a seconda del tipo di database, quelle più comuni includono:
Scegliere il motore di query giusto e adatto allo scopo può anche essere un componente chiave dell'ottimizzazione delle query, poiché motori diversi possono essere più adatti a workload di dati differenti. Ad esempio, Presto C++ può essere utilizzato per query ad alte prestazioni e bassa latenza su set di dati di grandi dimensioni, mentre Spark funziona bene per attività complesse e distribuite.
Altre tecniche implementate per l'ottimizzazione dei dati includono elaborazione parallela (suddividere le attività di elaborazione dei dati in parti più piccole da eseguire simultaneamente su più processori), controllo degli accessi basato su regole o RBAC (limitare l'accesso ai dati sensibili, contribuendo a prevenire perdite di dati accidentali e violazioni dei dati intenzionali) e la visualizzazione dei dati (la rappresentazione grafica dei dati per facilitare l'analisi dei dati).
L'ottimizzazione dei dati può essere considerata una componente della gestione dei dati, oppure una pratica complementare. In definitiva, ciò che conta è che l'ottimizzazione dei dati consenta una gestione dei dati più efficace, migliorando la qualità e l'accessibilità dei dati gestiti.
La governance dei dati è una disciplina di gestione dei dati che contribuisce a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati definendo e implementando policy, standard di qualità e procedure per la raccolta, la proprietà, lo storage, l'elaborazione e l'uso dei dati. In quanto tale, può supportare varie tecniche di ottimizzazione dei dati.
Ad esempio, il programma di governance dei dati di un'organizzazione può stabilire metriche di qualità dei dati per misurare i progressi verso il miglioramento della qualità dei dati e stabilire policy di conservazione dei dati che aiutino a ottimizzare il data storage.
Gli strumenti per l'ottimizzazione dei dati spaziano da soluzioni mirate a piattaforme complete, tipicamente dotate di componenti basati su AI che riducono i processi manuali e supportano l'efficienza operativa.
Gli strumenti di pulizia dei dati basati su AI possono identificare automaticamente modelli, anomalie e incongruenze nei dati di origine. I modelli AI basati su regole o appresi possono anche consolidare o eliminare i duplicati, decidendo quale record debba "sopravvivere" in base all'accuratezza, alla ricorrenza o all'affidabilità. I modelli AI possono automatizzare la creazione e l'applicazione delle regole di pulizia dei dati imparando dalle correzioni storiche e dai feedback degli utenti.
Gli strumenti di data observability consentono il monitoraggio automatizzato, l'allerta di triage, l'analisi della causa principale, il data lineage e il monitoraggio degli accordi sul livello di servizio (SLA), aiutando i professionisti a comprendere la qualità dei dati end-to-end. Questi strumenti consentono ai team di rilevare problemi quali valori mancanti, record duplicati o formati incoerenti prima che influiscano sulle dipendenze a valle, portando a una risoluzione più rapida ed efficiente dei problemi.
Gli strumenti di governance dei dati aiutano le imprese a far rispettare le policy definite dai programmi di governance dei dati, comprese quelle a supporto dell'ottimizzazione dei dati. Le funzionalità comuni delle soluzioni di governance dei dati includono la scoperta e la classificazione automatica dei dati, l'applicazione delle regole di protezione dei dati e dei controlli di accesso basati sui ruoli, oltre a funzionalità a supporto dei requisiti di conformità e privacy dei dati.
Le soluzioni hybrid cloud offrono un approccio "mix-and-match" al data storage, con piattaforme di cloud pubblico, ambienti di cloud privato e infrastrutture on-premise disponibili per aiutare le organizzazioni a memorizzare i dati in modo flessibile, scalabile e ottimizzato in termini di costi.
Le organizzazioni possono scegliere l'opzione di storage migliore e più conveniente per soddisfare le loro esigenze aziendali e trasferire i workload dei dati secondo le necessità. Gli approcci basati sul multicloud ibrido offrono ulteriore flessibilità, poiché le aziende possono utilizzare i servizi di più provider di cloud.
Un data lakehouse è una piattaforma di dati che combina il data storage flessibile dei data lake con le capacità di analytics ad alte prestazioni dei data warehouse. I data lakehouse utilizzano il cloud object storage per uno storage rapido e a basso costo su un'ampia gamma di tipi di dati.
Inoltre, la loro architettura ibrida elimina la necessità di mantenere più sistemi di data storage, rendendoli meno costosi da gestire. Le caratteristiche delle soluzioni leader includono più motori di query per un'esecuzione efficiente delle query e funzionalità integrate per la governance, la pulizia e l'observability dei dati.
Le strategie e gli strumenti di ottimizzazione dei dati possono migliorare l'efficienza e le prestazioni in una serie di campi e settori.
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