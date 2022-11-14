Colmare il divario di competenze nell'alfabetizzazione dei dati con il data storytelling

Essere un'organizzazione basata sui dati va ben oltre la costruzione di una moderna architettura di dati. Con le grandi quantità di dati che fluiscono nell'azienda, la sfida consiste nel dare un senso a tutte queste informazioni complesse, in modo che tutti, non solo i data scientist o gli ingegneri dell'apprendimento automatico, possano interpretarle per migliorare il processo decisionale.
Per i CDO e altri leader di diverse linee di business, ciò significa promuovere una cultura che dia priorità all'alfabetizzazione dei dati: la capacità di leggere, comprendere, creare e comunicare dati. Troppo spesso i dati vengono presentati sotto forma di cifre misteriose, difficili da comprendere per i principali stakeholder. In effetti, la scarsa alfabetizzazione dei dati è il secondo più grande ostacolo interno al successo dell'ufficio del CDO, secondo il sondaggio 2021 Gartner Annual Chief Data Officer (link esterno a ibm.com).
Per raggiungere una corretta alfabetizzazione dei dati, le organizzazioni devono renderli più accessibili anche agli esperti non tecnici. Ciò significa staccarsi da grafici, dashboard, diagrammi e immagini complicate. Al contrario, le organizzazioni devono umanizzare i dati e l'AI, creando storie visivamente avvincenti che rispecchiano le persone e trasformano i dati in conoscenze fruibili capaci di guidare i risultati aziendali.
Entra in gioco il data storytelling, la capacità di trasmettere dati non solo attraverso numeri, ma anche con narrazioni e immagini coinvolgenti. Creare un contesto narrativo è importante, perché dà vita ai dati e garantisce che il messaggio trasmesso sia significativo e rilevante. L'aggiunta di elementi di visualizzazione dei dati migliora la storia e rende più accettabili grandi quantità di dati. Quando fatto correttamente, il data storytelling può rivelarsi un potente strumento per comunicare e demistificare la data science.
Sebbene le organizzazioni si affidino spesso a una combinazione di designer di UX/UI e specialisti di BI, quando gli stakeholder aziendali non tecnici iniziano a sviluppare competenze di data storytelling, ciò può innescare una reazione a catena tra i team, le linee di business e l'organizzazione nel suo complesso. In quel momento, una persona con competenze di data storytelling guiderà un gruppo di individui a prendere una decisione migliore, basata sui dati. Ma queste persone esperte di dati possono anche trasmettere le loro competenze ad altri colleghi e ispirarli ad affinare le proprie competenze di data storytelling e a modellare i propri workflow quotidiani.
Questo aiuta a coltivare dall'interno una cultura collaborativa basata sui dati, che consente ai team aziendali di accedere ai punti di forza e alle competenze di tutti per risolvere meglio i problemi e innovare più rapidamente.
Troppo spesso, gli stakeholder aziendali seguono ciecamente i dati creati dagli algoritmi. Per evitare che ciò accada, le organizzazioni hanno bisogno di esperti in grado di mettere in discussione tali algoritmi ponendo domande critiche sui dati e interpretandoli correttamente. Comprendere e raccontare storie attraverso i dati è fondamentale per garantire che i dipendenti continuino a pensare criticamente ai dati, a metterli in discussione e a interpretarli correttamente, perché ciò coinvolge più persone nella conversazione.
La cultura unificata basata sui dati che ne deriva riunisce specialisti della visualizzazione dei dati, data scientist e sviluppatori software, dirigenti esecutivi e altri stakeholder, con l'obiettivo che tutti parlino un linguaggio comune fatto di dati.
Per creare questa cultura di alfabetizzazione dei dati, le organizzazioni possono iniziare sviluppando una strategia aziendale a livello di stakeholder esecutivi. Una volta che la strategia aziendale è chiara, i leader dei dati come il CDO possono elaborare una strategia che aiuti a raggiungere gli obiettivi aziendali e che includa iniziative di alfabetizzazione dei dati per garantire l'adozione e il successo.
Lanciare iniziative di alfabetizzazione dei dati e programmi di data storytelling aiuterà tutti, dai vertici aziendali a tutti gli altri stakeholder chiave, ad acquisire le competenze necessarie per scoprire insight sui dati, tendenze e modelli rilevanti per risolvere problemi aziendali. La formazione consente, inoltre, ai team di utilizzare i dati come elemento di differenziazione competitiva.
