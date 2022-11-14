Colmare il divario di competenze nell'alfabetizzazione dei dati con il data storytelling

Entra in gioco il data storytelling, la capacità di trasmettere dati non solo attraverso numeri, ma anche con narrazioni e immagini coinvolgenti. Creare un contesto narrativo è importante, perché dà vita ai dati e garantisce che il messaggio trasmesso sia significativo e rilevante. L'aggiunta di elementi di visualizzazione dei dati migliora la storia e rende più accettabili grandi quantità di dati. Quando fatto correttamente, il data storytelling può rivelarsi un potente strumento per comunicare e demistificare la data science.

Sebbene le organizzazioni si affidino spesso a una combinazione di designer di UX/UI e specialisti di BI, quando gli stakeholder aziendali non tecnici iniziano a sviluppare competenze di data storytelling, ciò può innescare una reazione a catena tra i team, le linee di business e l'organizzazione nel suo complesso. In quel momento, una persona con competenze di data storytelling guiderà un gruppo di individui a prendere una decisione migliore, basata sui dati. Ma queste persone esperte di dati possono anche trasmettere le loro competenze ad altri colleghi e ispirarli ad affinare le proprie competenze di data storytelling e a modellare i propri workflow quotidiani.

Questo aiuta a coltivare dall'interno una cultura collaborativa basata sui dati, che consente ai team aziendali di accedere ai punti di forza e alle competenze di tutti per risolvere meglio i problemi e innovare più rapidamente.