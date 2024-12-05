Lo storage su hybrid cloud combina lo storage su cloud pubblico con quello on-premise e facilita il trasferimento di asset dati tra i due tipi di ambienti. Questo offre alle organizzazioni flessibilità, permettendo loro di utilizzare i loro servizi on-premise in stretta orchestrazione con il cloud computing.
Lo storage su hybrid cloud è unico perché permette agli utenti di decidere dove memorizzare gli asset dati, per garantire la continuità aziendale e la protezione continua dei dati. Il tipo di infrastruttura di storage scelta per l'uso all'interno di un'architettura hybrid cloud dipende in gran parte dalla natura dei dati che verranno contenuti.
Per i dati più sensibili di un'azienda è disponibile uno storage in loco per gli asset che richiedono la massima sicurezza. Per i dati meno importanti, la maggior parte dei workload può essere gestita bene come risorse del cloud pubblico.
Questo tipo di modello ibrido si presta bene alla combinazione e all'abbinamento di elementi eterogenei. Le soluzioni hybrid cloud non includono solo cloud pubblici e cloud privati, ma anche data center situati on-premise o in posizioni "edge".
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Come la maggior parte delle forme di data storage, il concetto di hybrid cloud non è particolarmente difficile da comprendere. Lo storage su hybrid cloud è essenzialmente un meccanismo di storage di tipo convertibile che consente di gestire i dati e di posizionarli dove è più opportuno, che si tratti di un server on-premise o di un vasto cloud pubblico.
Poiché qui ci sono due ambienti in gioco, deve esserci un tipo di dispositivo che mantenga la coerenza in entrambi gli ambienti, specialmente dopo aver apportato modifiche che potrebbero influenzare un ambiente. Viene attivato un qualche tipo di meccanismo di sincronizzazione dei dati per aiutare a garantire che gli ambienti gemelli si rispecchino a vicenda. I metodi di sincronizzazione dei dati includono programmi software dedicati che permettono la sincronizzazione dei dati tra diversi tipi di sistemi. I servizi di storage cloud che effettuano aggiornamenti dei dati su più dispositivi per i propri utenti rappresentano dispositivi dedicati alla sincronizzazione dei dati.
Allo stesso modo, è necessario un tipo di portale attraverso cui il data storage possa essere liberamente scambiato tra i due tipi di sistemi. Un data gateway serve a questo scopo, consentendo il trasferimento protetto dei dati.
I file in questo stato di trasferimento possono essere definiti "in preparazione", il che indica che il file o il sistema si trova in uno stato preparatorio prima di essere completamente attivato. L'espressione spesso si riferisce a un particolare insieme di dati che viene preparato per un'analisi successiva attraverso processi di gestione dei dati.
Molte organizzazioni definiscono un sistema di politiche e regole sulla gestione dei dati, articolando normative di conformità, autorizzazioni di accesso e importanti considerazioni di bilancio.
Cinque principali processi di data storage dominano l'hybrid cloud e i suoi vari ambienti di storage.
La gestione dei dati può comprendere diverse attività correlate, come la verifica dell'utilizzo, l'impostazione dei controlli di accesso e l'esecuzione delle politiche del ciclo di vita dei dati. Utilizza spesso una console di gestione unificata per mantenere i controlli dei dati, sia che si trovino on-premise che nello storage cloud.
Lo storage su hybrid cloud offre la possibilità di localizzare dati su livelli di storage unici, che possono essere assegnati in base a vari attributi. Il tiering dei dati può riguardare dati a cui si accede meno frequentemente (solitamente memorizzati nel cloud) oppure dati necessari immediatamente e conservati localmente.
La replica dei dati viene eseguita come misura protettiva per mantenere una ridondanza attiva e continua. Aiuta inoltre a mantenere una copertura attiva contro la perdita di dati attraverso la preparazione al disaster recovery.
La migrazione dei dati comporta il trasferimento di workload tra ambienti on-premise, storage in loco e cloud pubblici. Le motivazioni che spingono a questa scelta possono includere misure di riduzione dei costi, problemi di accesso o politiche relative ai cicli di vita dei dati.
Proprio come si tiene un gruppo di strumenti musicali accordati, la sincronizzazione dei dati serve a mantenere la coerenza dei dati a prescindere dalle posizioni di storage utilizzate. La sincronizzazione dei dati aiuta a garantire che le modifiche ai dati vengano eseguite in tutto il sistema.
Le organizzazione che utilizzano lo storage su hybrid cloud spesso si confrontano con le domande su come e dove memorizzare diversi tipi di dati, soprattutto quando si tratta di trovare il modo più sicuro per proteggere i dati sensibili. Ci sono un paio di linee guida da ricordare.
Questo può includere dati operativi in tempo reale che richiedono accesso immediato e bassa latenza (come si potrebbe trovare nei sistemi di controllo industriale) o dati che devono essere mantenuti sotto stretti controlli a causa di rigorose esigenze di conformità normativa (come le cartelle cliniche dei dipendenti che richiedono misure di sicurezza HIPAA).
Questo potrebbe anche includere grandi set di dati ad alte prestazioni o persino informazioni mission-critical, essenziali per la continuazione dell'azienda durante le operazioni di emergenza.
Dove memorizzare: qualsiasi informazione di questo tipo dovrebbe probabilmente essere memorizzata on-premise, sia su server fisici che su reti private.
Stiamo parlando di dati privi di informazioni di identificazione personale (PII) e informazioni che non rivelano segreti commerciali sensibili. In genere si tratta di dati considerati "sicuri" per la distribuzione al pubblico e il consumo generale, come i materiali di marketing.
Va notato che, sebbene tali materiali siano considerati adatti per lo stoccaggio su cloud pubblici, l'azienda deve comunque proteggere questi dati tramite misure di crittografia e controlli di accesso.
Dove memorizzare: i dati aziendali "sicuri" possono solitamente essere mantenuti in modo sicuro tramite cloud pubblico, inclusi i backup conservati per creare ridondanze.
Grazie alla natura multifunzionale dello storage su hybrid cloud, optare per un modello di hybrid cloud offre numerosi vantaggi:
Nonostante offra numerosi benefici, lo storage su hybrid cloud presenta anche una serie di potenziali problemi, la maggior parte dei quali sono sottoprodotti della natura complessa dello storage:
Ci sono numerosi modi in cui un'organizzazione può trarre grande vantaggio dall'implementazione dello storage su hybrid cloud. Ecco alcuni dei casi d'uso più comuni:
Molti provider di cloud supportano e servono questo mercato in espansione. Ecco alcune delle principali soluzioni di storage su hybrid cloud.
AWS offre quattro prodotti dedicati ai servizi di storage su hybrid cloud. Questi programmi offrono data backup automatizzato e app che accelerano i trasferimenti dai sistemi on-premise ad AWS. Gli altri loro programmi forniscono gateway di storage e ottimizzano i trasferimenti di file business-to-business per garantire un accesso ai dati a bassa latenza.
Il prodotto di storage su hybrid cloud di IBM è specializzato nella gestione di workload portatili, consentendo agli utenti di distribuire architetture cloud on-premise e di estenderle senza problemi ad ambienti di cloud pubblico. Il sistema di modernizzazione delle applicazioni di IBM dipende dalle politiche di gestione del ciclo di vita dei dati per prevenire un accumulo eccessivo di dati di backup nel cloud.
Microsoft Azure supporta lo storage su hybrid cloud con servizi dedicati ai propri data center on-premise. Il programma di Azure favorisce un ambiente stabile e coerente tra il cloud pubblico e l'infrastruttura locale, supportando gli stessi strumenti di gestione e le stesse application programming interface (API). Azure fornisce anche strumenti di gestione per asset on-premise.
Operando con Microsoft Azure, gli utenti di Microsoft Windows possono utilizzare al meglio le caratteristiche di Azure dedicate allo storage su hybrid cloud. Questi programmi Windows permettono agli utenti di accedere ai dati cloud tramite unità di rete locali, gestire trasferimenti dati di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e offrono un'interfaccia centrale per la gestione dello storage on-premise.
Come per altri fornitori di storage su hybrid cloud, le soluzioni di storage di NetApp dipendono dalla garanzia della creazione di una piattaforma che consenta agli utenti di monitorare facilmente e spostare liberamente i propri asset di dati. Uno dei loro prodotti utilizza un design "data fabric" per consentire il libero flusso di dati tra i siti on-premise e l'infrastruttura cloud. Altri prodotti offrono prezzi a consumo e ampia scalabilità.
VMware utilizza un'architettura SDDC (Software-Defined Data Center) che consente l'esistenza di un ambiente di storage unificato attraverso diverse piattaforme cloud. Uno dei suoi prodotti è specializzato nella virtualizzazione di rete, mentre un altro consente lo storage distribuito tra host. VMware ha collaborazioni con altri provider di cloud pubblici, così gli utenti possono sfruttare al meglio il loro talento VMware sui cloud pubblici.
Ottieni una conoscenza approfondita di come l'hybrid cloud coniuga ambienti cloud privati e pubblici per migliorare il tuo business. Scopri i suoi componenti, vantaggi e casi d'uso e come può favorire la trasformazione e l'innovazione nella tua organizzazione.
Scopri come i container rivoluzionano il modo in cui le aziende sviluppano, distribuiscono e gestiscono le applicazioni. Comprendi perché questa tecnologia rappresenta una svolta in termini di scalabilità, sicurezza ed efficienza nell'attuale panorama IT.
Scarica il report ESG Economic Validation per scoprire come IBM Storage FlashSystem migliora la protezione dei dati, supporta la continuità aziendale e riduce i costi. Scopri come proteggere i dati della tua organizzazione dalle minacce informatiche e garantire un rapido ripristino durante gli eventi critici.
IBM Storage Ceph è una distribuzione supportata da IBM della piattaforma open source Ceph con funzionalità di storage di oggetti, blocchi e file altamente scalabile, il tutto in un unico sistema.
Accedi ai servizi di storage cloud per soluzioni di data storage scalabili, sicure e convenienti.
Sblocca nuove funzionalità e promuovi l'agilità aziendale con i servizi di consulenza cloud di IBM. Scopri come creare insieme soluzioni, accelerare la trasformazione digitale e ottimizzare le prestazioni attraverso strategie di hybrid cloud e partnership di esperti.
Trasforma il modo in cui gestisci, memorizzi e sblocchi il valore dei tuoi dati. Le soluzioni di storage basate su AI e cloud di IBM sono progettate per soddisfare le esigenze di workload ad alta intensità di dati e accelerare i tuoi risultati aziendali.