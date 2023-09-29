Che cos'è AWS Lake Formation?

Stiamo vedendo sempre più aziende passare al data lake perché è flessibile, più economico e molto più facile da usare rispetto a un data warehouse. Non rimani bloccato in formati proprietari, né devi inserire tutti i tuoi dati in una tecnologia specifica.

Poiché sempre più aziende utilizzano il data lake, la sicurezza diventa ancora più importante perché ci sono sempre più persone che hanno bisogno di accedere a tali dati e vuoi essere in grado di controllare chi vede cosa.