Che cos'è AWS Lake Formation?

Che cos'è AWS Lake Formation?

AWS Lake Formation è un servizio che facilita la configurazione di un data lake sicuro in un tempo minimo.

Stiamo vedendo sempre più aziende passare al data lake perché è flessibile, più economico e molto più facile da usare rispetto a un data warehouse. Non rimani bloccato in formati proprietari, né devi inserire tutti i tuoi dati in una tecnologia specifica.

Poiché sempre più aziende utilizzano il data lake, la sicurezza diventa ancora più importante perché ci sono sempre più persone che hanno bisogno di accedere a tali dati e vuoi essere in grado di controllare chi vede cosa.

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Benefici

AWS Lake Formation può aiutarti a gestire la sicurezza del data lake. Per gli utenti di Amazon S3, si tratta di un'integrazione perfetta che consente di mettere in atto delle politiche di sicurezza granulari sui dati. AWS Lake Formation offre tre funzionalità chiave:

1. Crea rapidamente data lake: in termini di giorni, non di mesi. Puoi spostare, archiviare, aggiornare e catalogare i tuoi dati più velocemente, oltre a organizzarli e ottimizzarli automaticamente.

2. Semplifica la gestione della sicurezza: puoi definire e applicare centralmente le politiche di sicurezza, governance e audit.

3.Semplifica il rilevamento e la condivisione dei dati: cataloga tutti gli asset di dati della tua azienda e condividi facilmente i set di dati tra i consumatori.

Se stai utilizzando AWS S3 o hai intenzione di farlo, ti consigliamo di considerare AWS Lake Formation come un modo semplice per implementare politiche di sicurezza sul tuo data lake. Come parte integrante dello stack, avrai bisogno anche di un motore di query che ti consenta di ottenere l'analytics del data lake. Il motore più popolare per farlo è Presto, un motore di SQL Query open source costruito per il data lake.

Abbiamo semplificato l'avvio di questo stack: AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation. Forniamo SaaS per Presto con integrazioni pronte all'uso con S3 e Lake Formation, in modo da ottenere uno stack completo di analytics dei data lake attivo e funzionante nel giro di poche ore.

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