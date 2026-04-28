Cos'è un feature store?

I modelli di machine learning lavorano su rappresentazioni numeriche dei dati. Ogni punto dati è espresso come un insieme di valori di funzione, spesso in forma vettoriale, dove ogni dimensione corrisponde a un attributo specifico. Mentre alcuni tipi di dati strutturati sono intrinsecamente numerici, come le informazioni contabili, altri, come testo, immagini o audio, non sono strutturati e devono essere trasformati in forma numerica strutturata prima di poter essere utilizzati da un modello.

Un modo per trasformare i dati non strutturati è attraverso il feature engineering, dove i dati non strutturati vengono convertiti in input strutturati e leggibili da macchina utilizzando tecniche come aggregazioni, filtraggio e codifica. Il feature engineering include anche l'estrazione delle funzioni (dove gli algoritmi derivano rappresentazioni significative dai dati non elaborati) e la selezione delle funzioni (che identifica le variabili più rilevanti).

Poiché i workflow di machine learning comprendono l'addestramento dei modelli e l'inferenza, le funzioni vengono calcolate sia dai dati storici che dai nuovi dati in produzione. Mantenere l'allineamento richiede coordinamento tra pipeline dati, pipeline di funzioni e sistemi di ingegneria dei dati, una sfida che i feature store sono progettati per affrontare.

In pratica, le funzioni memorizzano ogni fase del ciclo di vita del machine learning:

Ingegneria e sviluppo delle funzioni: fornisce un ambiente strutturato per la definizione di nuove funzioni, consentendo ai team di condividere le funzioni, riutilizzarle ed evitare implementazioni duplicate.

Formazione dei modelli: fornisce i dati storici delle funzioni e i dati di addestramento, assicurando che i modelli siano addestrati su set di dati affidabili.

Inferenza e servizio: fornire valori di funzioni in tempo reale tramite sistemi di feature store online, abilitando previsioni a bassa latenza.