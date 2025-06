Cos'è il cloud gestito?

Lo scopo di un cloud gestito è quello di affidare in outsourcing la gestione del cloud a un'opzione as-a-service. Così facendo, l'organizzazione può assicurarsi che le risorse cloud funzionino correttamente, evitando i costi legati all'assunzione di un team che le gestisca. L'inclusione di un servizio cloud gestito può avvenire in qualsiasi momento durante il ciclo di vita della soluzione cloud e aiuta a tenere il passo con l'ecosistema cloud in continua evoluzione.

Il cloud gestito permette all'organizzazione di scegliere le funzioni IT da controllare e quali infrastrutture o funzioni IT risiederanno presso fornitori esterni e data center. Il provider di servizi selezionato dispone di una propria infrastruttura che possiede, gestisce e mantiene i dati; utilizzando le automazioni, questa infrastruttura è disponibile in un ambiente cloud. Altre offerte includono il cloud computing e l'implementazione cloud per supportare ulteriormente i workload della tua organizzazione.

Il metodo di pagamento per l'outsourcing di un servizio cloud gestito è tipicamente un modello di abbonamento as-a-service in cui le risorse sono accessibili online. Il fornitore di servizi deve garantire che tutte le informazioni e i dati siano aggiornati e disponibili all'organizzazione, così da fornire supporto in tempo reale quando si verifica un problema, oltre al monitoraggio delle prestazioni e alla gestione della cybersecurity. A seconda dell'organizzazione, i fornitori possono fornire i servizi gestiti tramite un cloud pubblico o in un ambiente hybrid cloud.

Un momento in cui un'organizzazione potrebbe considerare l'outsourcing delle operazioni cloud è quello della migrazione al cloud. Un provider di servizi gestiti (MSP) può aiutare a gestire i dati del cloud e DevOps, consentendo ai team IT di dedicarsi ad altre attività importanti.