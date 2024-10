Che cos'è un diagramma entità-relazione

Le entità sono classificate come forti o deboli. Le entità forti contengono informazioni identificative sufficienti nei loro attributi per non aver bisogno di ulteriori chiarimenti. Le entità deboli, invece esistono solo come risultato o conseguenza di un'altra entità. L'entità forte associata a una determinata entità debole è nota come entità madre o proprietaria.

Consideri un database che modella gli ordini dei clienti in un'attività di e-commerce. Ogni ordine è un'entità forte perché può essere definito come un'istanza unica in base all'acquirente, all'ora e alla data. Tuttavia, le voci all'interno di ogni ordine sono entità deboli. Hanno un significato solo nel contesto dei rispettivi ordini. Questa dipendenza è nota come dipendenza dall'esistenza o vincolo di partecipazione.

Le entità forti vengono visualizzate come rettangoli solidi, mentre gli ERD rappresentano le entità deboli come un doppio rettangolo.