Il Business Process Reengineering (BPR) è un approccio di gestione strategica incentrato sul ripensamento e la riprogettazione dei processi aziendali principali al fine di migliorare significativamente le prestazioni e l'efficienza.

Il BPR mira a ottimizzare i processi end-to-end ed eliminare le ridondanze. Attraverso l'analisi approfondita e la riprogettazione dei processi aziendali, il BPR migliora l'efficienza, l'efficacia e le prestazioni. Questi miglioramenti possono avere un impatto su diversi aspetti dell'attività, quali costi, produzione, servizio, velocità e qualità. Il BPR non è un progetto una tantum, ma un percorso di continua innovazione e ottimizzazione. Le organizzazioni devono valutare e perfezionare costantemente i propri processi per adattarsi a scenari di business in evoluzione e mantenere un vantaggio competitivo.

Il BPR può essere adottato da organizzazioni di ogni dimensione e settore. Il suo scopo è quello di semplificare i workflow, eliminare i passaggi non necessari e migliorare l'utilizzo delle risorse per ottimizzare l'efficienza e l'efficacia. Il BPR comporta cambiamenti radicali che sfidano le norme e i metodi in essere all'interno di un'organizzazione. Questo approccio non deve essere confuso con il Business Process Management (BPM) o il Business Process Improvement (BPI), che comportano un cambiamento di tipo incrementale.

Per attuare il BPR, le aziende analizzano innanzitutto i processi per identificare le lacune e le opportunità di miglioramento. Tecniche come il process mining basato sull'intelligenza artificiale (AI) analizzano i sistemi informativi per ottenere insight. Questa valutazione aiuta a prendere decisioni su come svolgere le attività, compreso l'eventuale ricorso al Business Process Outsourcing (BPO) e la ridefinizione dei ruoli delle terze parti. Il BPR mira a ridefinire completamente il modo in cui il lavoro viene svolto. Utilizzando l'IT per l'automazione e l'integrazione al fine di ottimizzare i workflow, le organizzazioni possono eliminare le attività che non aggiungono valore e ristrutturare o sostituire i processi esistenti.

Per attuare il BPR con successo, occorre una leadership forte, una gestione efficace del cambiamento e un impegno al miglioramento continuo. I leader devono sostenere l'iniziativa di BPR e fornire il supporto, la guida e le risorse necessarie per realizzare un cambiamento significativo. Inoltre, le organizzazioni devono investire nelle strategie di gestione del cambiamento al fine di mitigare la resistenza e garantire che i dipendenti siano coinvolti e responsabilizzati durante tutto il processo.