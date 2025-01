Come tutti i workload distribuiti, i workload containerizzati hanno requisiti di gestione complessi che diventano ancora più complessi con l'aumentare delle dimensioni del workload. Kubernetes semplifica il processo di gestione di questi workload coordinando attività quali configurazione, implementazione, individuazione dei servizi, bilanciamento del carico, pianificazione dei processi e monitoraggio dello stato di salute di tutti i cluster, che possono essere eseguiti su più macchine in più sedi.

Ma per raggiungere questo coordinamento, Kubernetes ha bisogno di uno storage dei dati che fornisce un'unica e coerente fonte di verità sullo stato del sistema, tutti i suoi cluster e pod e le istanze delle applicazioni al loro interno, in un dato momento. etcd è lo storage dei dati utilizzato per creare e mantenere questa versione della verità.

etcd svolge un ruolo simile per Cloud Foundry, la Platform-as-a-Service (PaaS) open source e multicloud, ed è una valida opzione per coordinare sistemi e metadati critici tra i cluster di qualsiasi applicazione distribuita. Il nome "etcd" deriva da una convenzione di denominazione all'interno della struttura di directory di Linux: in UNIX, tutti i file di configurazione del sistema per un singolo sistema sono contenuti in una cartella chiamata "/etc"; "d" sta per "distributed".