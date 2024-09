Cos'è Redis?

Alcune delle funzioni più importanti o degne di nota di Redis comprendono:

Redis Sentinel

Redis Sentinel (link esterno a IBM) è un sistema distribuito autonomo che aiuta gli sviluppatori a calibrare le proprie istanze in modo che siano altamente disponibili per i client. Sentinel utilizza una serie di processi di monitoraggio, notifiche e failover automatici per informare gli utenti in caso di problemi relativi alle istanze master e slave, riconfigurando automaticamente nuove connessioni per le applicazioni quando necessario.

Redis Cluster

Redis Cluster (link esterno a IBM) è un'implementazione distribuita di Redis che suddivide automaticamente i set di dati tra più nodi. Questo supporta prestazioni e scalabilità più elevate delle implementazioni di database, garantendo operazioni ininterrotte nel caso in cui i sottoinsiemi del nodo non siano in grado di comunicare con il resto del cluster.

Redis Pub/Sub

Perché Redis supporta l' uso di comandi di pubblicazione e sottoscrizione (Pub/Sub) (link esterno a IBM), gli utenti possono progettare servizi di messaggistica e chat ad alte prestazioni in tutte le proprie applicazioni e in tutti i propri servizi. Ciò include la capacità di utilizzare strutture di dati elenco per eseguire operazioni atomiche e funzionalità di blocco.

Persistenza Redis

Redis utilizza lo storage su disco persistente (link esterno a di IBM) progettato per resistere alle interruzioni dei processi e ai colli di bottiglia della rete. Redis può rendere persistenti i set di dati acquisendo istantanee periodiche dei dati e aggiungendo le modifiche man mano che diventano disponibili. Redis può quindi essere configurato per generare questi backup di database on-demand o a intervalli automatici per garantire l'integrità e la durabilità del database.