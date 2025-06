I data lake e i data lakehouse forniscono un repository centralizzato per la gestione di grandi volumi di dati. Servono come base per la raccolta e l'analisi di dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati nel loro formato nativo, per lo storage a lungo termine e per la creazione di insight e previsioni. A differenza dei data warehouse tradizionali, possono elaborare video, audio, log, testi, social media, dati di sensori e documenti per alimentare app, analytics e AI. Inoltre, possono essere sviluppati come parte integrante di un'architettura Data Fabric per fornire i dati giusti, al momento giusto, indipendentemente da dove risiedono.

I data lake basati su Hadoop sono stati un tentativo di affrontare questi nuovi workload, ma richiedevano skill difficili da trovare per sviluppare applicazioni e gestire le piattaforme. I data lake vengono ampiamente integrati da un nuovo approccio architettonico detto data lakehouse.



Come risolvere le sfide odierne in materia di dati con un'architettura lakehouse