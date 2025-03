API LLM: suggerimenti per colmare il divario

Il costo dell'utilizzo delle API LLM può aumentare rapidamente, quindi tieni d'occhio gli utilizzi. La maggior parte dei provider dispone di dashboard o strumenti per monitorare l'utilizzo dei token e determinare limiti di spesa mensili per gestire i costi. Tieniti sempre aggiornato sui prezzi e sulle modifiche degli algoritmi che potrebbero essere più adatti al tuo budget e offrire maggiore valore.

Alcuni fornitori offrono prezzi più bassi o sconti su determinati servizi. L'API Gemini di Google, come OpenAI, ha un prezzo più economico per il context caching, dove un insieme di token di input viene memorizzato in una cache per il recupero da parte delle richieste successive. Questa pratica è utile quando contenuti ripetitivi vengono passati a un modello, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'istruzione ricorrente da parte di un chatbot, di query ripetute per un set di dati o di correzioni di bug simili per una base di codice.

OpenAI offre invece uno sconto per l'elaborazione in batch attraverso la sua API Batch (Anthropic e Mistral hanno API simili). Questa elaborazione asincrona può rappresentare un'opzione conveniente per l'invio di gruppi di richieste a grandi set di dati che non richiedono risposte immediate, come il riassunto di lunghi documenti o la classificazione di contenuti.

Approfitta dei livelli API LLM gratuiti. Questi livelli sono gratuiti ma hanno limiti a livello di token o utilizzi. Per le aziende con un budget limitato, i livelli API LLM gratuiti potrebbero essere ideali per testare app o creare prototipi.