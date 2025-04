Cos'è l'API security?

In un'economia digitale dinamica, le API sono fondamentali per l'agilità aziendale, ma la loro natura aperta può comportare rischi significativi per la sicurezza dei dati. Le violazioni dell'API security hanno portato a ingenti perdite di dati, anche per aziende grandi e affidabili come John Deere, Experian e Peloton.2

Inoltre, in un ambiente tecnologico così globale, le vulnerabilità della sicurezza minacciano tutti i principali provider di servizi, indipendentemente dal settore o dalla posizione geografica. Ad esempio, un attacco API del 2022 alla società di telecomunicazioni australiana Optus ha esposto i nomi, i numeri di telefono, i dettagli del passaporto e i dati della patente di guida di quasi 10 milioni di clienti.3

Questi incidenti sottolineano l'importanza di proteggere le API e hanno accelerato lo sviluppo di strategie e strumenti completi per l'API security.

L'implementazione di protocolli di API security rigorosi protegge i dati, le app e i servizi mostrati dagli endpoint API, garantendo allo stesso tempo la loro disponibilità per gli utenti legittimi. L'API security, però, non riguarda solo la protezione degli endpoint. Dà anche priorità alla sicurezza delle interazioni di rete, come le trasmissioni di dati, le richieste degli utenti e le comunicazioni tra app durante l'intero ciclo di vita delle API.

Alcune delle soluzioni di API security più comuni per rafforzare le infrastrutture IT includono: