Che cos'è Milvus?

Milvus supporta le ricerche per similarità vettoriale ad alte prestazioni, un tipo di ricerca vettoriale che restituisce risultati semanticamente simili a una query. Il beneficio della ricerca per similarità è che non si limita alle corrispondenze esatte, come farebbe invece una ricerca tradizionale per parola chiave.

Ad esempio, una ricerca per parola chiave "migliore pizzeria" restituirebbe solo risultati contenenti le parole "migliore" e "pizzeria", mentre una ricerca per similarità utilizzando le stesse parole chiave troverebbe tutti i risultati relativi a pizzerie altamente consigliate, anche se le parole esatte "migliore pizzeria" non sono utilizzate nei contenuti.

Milvus supporta diversi tipi di ricerca per similarità, tra cui il top-k approximate nearest neighbor (RNA) e l'intervallo RNA.

Milvus supporta anche le ricerche ibride, che combinano le ricerche semantiche vettoriali con altri criteri, come il filtro dei metadati o la ricerca per parole chiave.

Le ricerche ibride possono rendere le ricerche più efficienti e più pertinenti. Prendiamo come esempio una ricerca che combina parole chiave e ricerca vettoriale; la ricerca può prima utilizzare parole chiave specifiche per filtrare i risultati in base alle corrispondenze esatte, quindi utilizzare la ricerca per similarità vettoriale per cercare nei risultati filtrati i contenuti semanticamente più rilevanti.