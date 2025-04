I risultati evidenziano il potere trasformativo degli assistenti virtuali nel promuovere l'inclusione finanziaria. Il chatbot creato da NDS Cognitive Labs e personalizzato per i requisiti specifici di Clip risolve oltre il 66% delle richieste in modo autonomo utilizzando la RAG. Ciò si traduce in un tempo di interazione medio dell'80% più veloce rispetto ai call center tradizionali, con significativi miglioramenti nell'efficienza operativa e nella soddisfazione dei clienti.

Clip ha assistito inoltre a un aumento annuo del 28% nell'utilizzo dei chatbot, a dimostrazione di un passaggio verso l'adozione di servizi digitali e di un maggiore coinvolgimento dei clienti.

"La tecnologia AI ha dimostrato di essere uno strumento molto importante per le aziende per comprendere meglio i clienti e le loro esigenze. IBM watsonx offre ai clienti un modo per rendere le esperienze con i brand più facili, veloci, intuitive, utili e personalizzate, migliorando al contempo l'esperienza del cliente. Scalando l'AI e utilizzando il cloud come acceleratore, le organizzazioni possono svolgere operazioni vitali per le loro attività, come prevedere le interruzioni operative e garantire la continuità aziendale, ottimizzare i tempi, automatizzare in modo intelligente decisioni, processi ed esperienze, innovare prodotti o servizi e, come Clip, migliorare l'esperienza del cliente", ha dichiarato Carlos Camilión, Technology Leader di IBM.

Utilizzando al meglio le sue funzionalità per identificare esigenze e processi specifici, NDS Cognitive Labs garantisce che le sue soluzioni siano allineate agli obiettivi del cliente. Attraverso l'implementazione di un supporto personalizzato e facilmente disponibile, NDS Cognitive Labs consente a una nuova generazione di imprenditori e cittadini messicani di superare le barriere e interagire con sicurezza con il sistema finanziario.

"Gli ultimi anni sono stati ricchi di opportunità storiche per NDS Cognitive Labs, per portare soluzioni di AI, cloud e AI generativa a nuovi settori, dal retail al settore bancario, fino all'ospitalità", ha affermato Gustavo Parés, co-fondatore e CEO di NDS Cognitive Labs. "Sono incredibilmente orgoglioso dei contributi tecnici e consulenziali che NDS ha fornito in un contesto di domanda record per i nostri servizi. Siamo grati per i professionisti laboriosi e talentuosi che compongono il nostro team, così come per i nostri partner come IBM e per i clienti come Clip, mentre continuiamo a utilizzare tecnologie all'avanguardia per costruire un futuro tecnologico migliore".