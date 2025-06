Le sfide nella gestione dei dati limitano l’innovazione

Le sfide fondamentali nella gestione dei dati—ovvero silo, complessità e set di dati incoerenti—limitano la capacità di usare i dati per semplificare i workflow quotidiani di dipendenti e clienti. Dati di qualità e fruibili per i data scientist e gli utenti business richiedono un approccio flessibile nella gestione dei dati che si integri con la tecnologia esistente e con l'implementazione di tua scelta.

Le soluzioni IBM per dati e AI consentono alle organizzazioni di usare i dati aziendali per analisi, applicazioni, automazione e prodotti basati su AI su cloud on-premise, pubblici e privati. Queste soluzioni aiutano a migliorare la resilienza, l'affidabilità, la scalabilità e l'efficienza dei costi senza sacrificare la sicurezza dei dati, la protezione dei dati e la qualità dei dati. Rafforzando il tuo approccio nella gestione dei dati aziendali, puoi usare queste soluzioni per rendere i dati semplici, affidabili e sicuri e sbloccare valore dai tuoi dati ovunque risiedano.

Mentre progetti la tua strategia sui dati, esplora il portafoglio completo di tecnologie di dati e AI di IBM, come data lakehouse e Data Fabric che fungono da base per uno stack di dati moderno.