SingleStoreDB with IBM è un moderno database SQL per i carichi di lavoro ad elevata intensità di dati. Con una connettività quasi universale che promuove carichi di lavoro dei dati ad alta velocità e con volumi elevati, l'innovativo database di SingleStore consente di semplificare la tua architettura di dati offrendo al contempo la velocità ultraveloce e la scalabilità elastica necessarie per creare esperienze rivoluzionarie.

IBM ha collaborato con SingleStore per fornirti un'unica fonte di approvvigionamento, supporto, sicurezza e governance per SingleStoreDB. IBM rappresenta il punto di contatto che ti aiuta ad implementare le applicazioni ad elevata intensità di dati su vasta scala con SingleStore per gestire in modo coerente le transazioni e l'analytics con un'elevata concorrenza e con una bassa latenza.

SingleStoreDB supporta tutti i tipi di dati - (strutturati, semi-strutturati, non strutturati) - in ambienti multicloud ibridi, inclusa l'implementazione in ambienti on-premise con IBM.