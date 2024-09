L'impegno di PUMA per la velocità si estende al modo in cui interagisce con un mondo sempre più digitale. L'azienda dipende da applicazioni rapide utilizzate dal personale di tutto il mondo insieme a fornitori, distributori, rivenditori, negozi aziendali e rivenditori online come Amazon. Alla base delle applicazioni vi sono dati approfonditi su prodotti, parti e prezzi contenuti nel database di produzione principale, che deve funzionare alla velocità della luce. Come afferma Herbert Wirkner, Technical Architect and Senior Database Administrator di PUMA, "se non ci sono dati, non è possibile vendere prodotti".

Precedentemente in esecuzione sul software IBM® Db2® con Disaster Recovery (HADR) a elevata disponibilità in cluster a due server, il database supporta applicazioni di produzione per lo sviluppo, l'approvvigionamento, il commercio online di prodotti e altre funzioni. Poiché gli utenti delle applicazioni spesso richiedono nuovi servizi e funzioni digitali come interfacce personalizzate e API, i responsabili IT di PUMA hanno preso una decisione strategica. Anziché personalizzare direttamente applicazioni di base, hanno sviluppato nuove funzioni come microservizi basati su cloud nei container Red Hat® OpenShift®.

"I microservizi fanno parte del progetto "Forever Faster", afferma Wirkner. "Utilizzandoli, possiamo aggiungere funzionalità alle applicazioni molto più velocemente di prima".

Tuttavia, l'implementazione di numerosi nuovi microservizi aumenterà il workload del database. Questo ha portato a chiedersi come PUMA potesse garantire che il suo ambiente di database avesse la potenza e la scalabilità necessarie per elaborare il crescente carico di transazioni.