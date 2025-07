Le aziende hanno bisogno di qualcosa di più di semplici modelli potenti: hanno bisogno di output fondati sulla realtà, su misura per il loro contesto e conformi agli standard di governance in evoluzione. È qui che questa integrazione eccelle.

Tavily, una piattaforma di ricerca ottimizzata per LLM e agenti autonomi, consente l'accesso in tempo reale ai dati web, colmando il divario tra i modelli statici e il mondo dinamico in cui operano. Le sue potenti API di ricerca, estrazione e scansione forniscono dati web ad alta fedeltà in tempo reale, progettati da zero per una perfetta integrazione LLM.

Combinando i foundation model Granite di IBM® watsonx.ai e alle API di ricerca web in tempo reale di Tavily, le organizzazioni possono:

Basare l'output dell'AI su informazioni attuali e verificabili, colmando il limite di conoscenze degli LLM statici. Migliorare la verificabilità e la fiducia attraverso citazioni trasparenti delle fonti per ogni output arricchito. Accelerare i workflow su larga scala, con ricerca e arricchimento ad alta velocità, potenziando agenti e automazione con insight in tempo reale in pochi secondi. Adattarsi a qualsiasi ambiente aziendale, grazie a un'architettura aperta e flessibile che supporta dati proprietari, parametri di ricerca personalizzati e design indipendente dal modello.

Questa integrazione riflette l'impegno di IBM a costruire un'AI responsabile e pronta per la produzione e la missione di Tavily di rendere il web veramente utilizzabile per i sistemi intelligenti.