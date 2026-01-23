I dati sono al centro dell'impresa moderna. Improntano le strategie aziendali, informano il processo decisionale e sono alla base di tutto, dai modelli di prezzo all'automazione. Man mano che le organizzazioni si affidano sempre di più ai big data e alla real-time analytics per supportare le iniziative di intelligenza artificiale (AI), l'impatto di una scarsa qualità dei dati è diventato impossibile da ignorare.
Un report del 2025 dell'IBM® Institute for Business Value (IBV) ha rilevato che il 43% dei Chief Operations Officer identifica le questioni di qualità dei dati come la priorità più significativa.1 E a ragione: oltre un quarto delle organizzazioni stima di perdere più di 5 milioni di USD all'anno a causa della scarsa qualità dei dati, con il 7% che riporta perdite pari a 25 milioni di USD e oltre.
Tuttavia, la scarsa qualità dei dati spesso passa inosservata perché il suo impatto raramente si manifesta nel punto di errore. Al contrario, emerge a valle come perdita di entrate, inefficienze, rischi di conformità e opportunità mancate. Questo ritardo è l'aspetto che rende la scarsa qualità dei dati particolarmente pericolosa. Influenza gradualmente set di dati e sistemi, plasmando decisioni strategiche molto prima che il problema e le sue cause principali vengano identificati.
Questo effetto insidioso diventa ancora più importante in un landscape basato su AI, in particolare con l'ascesa dell'AI generativa. Un'ulteriore ricerca dell'IBV di IBM mostra che la qualità e la governance dei dati sono tra le principali sfide che frenano l'adozione dell'AI. Le preoccupazioni sull'accuratezza dei dati o su eventuali distorsioni sono una delle principali barriere alla scalabilità delle iniziative di AI, riportate da quasi la metà (45%) dei leader aziendali.
Il motivo è semplice: l'AI eredita e amplifica i problemi di qualità dei dati. Quando quei dati sono incoerenti, incompleti, distorti o obsoleti, sia i modelli che gli agenti costruiti sopra di essi sono meno accurati e soggetti a diffondere problemi su larga scala. Al contrario, le organizzazioni con framework di qualità e governance dei dati maturi hanno maggiori probabilità di spostare i casi d'uso dell'AI dalla fase pilota alla produzione, sostenendo il valore nel tempo.
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Si hanno dati di scarsa qualità quando i set di dati non soddisfano i requisiti di una specifica operazione aziendale. Anche i dati che appaiono accurati e completi possono funzionare come "dati errati" se non sono adatti allo scopo, ossia non supportano il caso d'uso, il workflow o il risultato dell'AI che dovrebbero consentire.
Questo errore può derivare da una serie di problemi, tra cui dati inaccurati, campi dati incompleti, formati dati incoerenti o punti dati mancanti. Anche piccoli errori umani nell'inserimento di informazioni di contatto (che si tratti di un numero di telefono digitato male o di dati di indirizzo non validi) possono propagarsi a valle. Queste discrepanze possono portare a record duplicati o dati mancanti nelle prime fasi della raccolta e dell'integrazione dei dati, indebolendo l' analisi dei dati, riducendo le prestazioni dell'AI e, in definitiva, influenzando i risultati aziendali.
Spesso, i problemi di qualità dei dati vengono descritti utilizzando parametri come l'accuratezza,la completezza, la tempestività e la coerenza. Questi parametri sono importanti, ma non raccontano tutta la storia. Affidarsi solo a loro è come dipendere da una scala leggermente errata: ogni singola lettura sembra ragionevole, ma piccoli errori si aggravano e portano a decisioni sbagliate.
Indicatori comuni di dati di scarsa o bassa qualità includono incoerenza tra le fonti dati, dati dei clienti mancanti, dati o set di dati obsoleti che non possono essere ricondotti ai proprietari critici dei dati. Con l'aumentare del volume di dati, questi problemi si sommano: i dati di alta qualità si erodono, si introducono inefficienze nelle iniziative di gestione dei dati dell'organizzazione e le prestazioni dell'AI peggiorano.
Le organizzazioni che intendono ottimizzare l'analytics dei dati, l'automazione e l'AI affrontano sfide che vanno ben oltre gli errori di dati tradizionali. Le preoccupazioni di ieri, come le dashboard distorte e i sistemi a compartimenti stagni sono ancora importanti. Ma oggi, l'ascesa dei sistemi di agentic AI e dei workflow autonomi comporta un nuovo livello di rischio. Questi sistemi si basano su dati ben gestiti e affidabili non solo per la formazione, ma per ogni interazione: per radicare le risposte, attivare azioni e informare le decisioni in tutta l'azienda.
Sebbene la maggior parte delle organizzazioni non stia addestrando propri grandi modelli linguistici (LLM), un sondaggio di PwC mostra che il 79% degli intervistati adotta agenti AI in qualche forma. Questi agenti possono spaziare da semplici co-pilot ad applicazioni avanzate di retrieval-augmented generation (RAG). In questi contesti, problemi di qualità dei dati possono produrre comportamenti imprevedibili dell'AI come output allucinati o causare un drift dei modelli nel tempo.
Parallelamente all’adozione, la spesa per AI sta accelerando: secondo Gartner, si prevede che supererà i 2 trilioni di USD nel 2026, con una crescita annua del 37%.2 Quando gli investimenti in AI aumentano, aumenta anche il costo della scarsa qualità dei dati, ovvero che il margine di errore si riduce.
Al di là dei rischi per l'AI, le carenze nella qualità dei dati continuano a creare sfide quali:
Le dashboard e gli strumenti di business intelligence vengono utilizzati per guidare le decisioni strategiche ad alto rischio. Quando dati imprecisi o incompleti sono alla base degli strumenti di qualità dei dati, i leader possono sottovalutare male le prestazioni, non valutare le offerte o intraprendere iniziative basate su assunzioni errate.
L'automazione e i modelli di machine learning dipendono da set di dati coerenti e validati. Inoltre, riflettono e amplificano i loro difetti. Quando dati di scarsa qualità entrano nei workflow del machine learning, le loro inesattezze, distorsioni e incongruenze possono propagarsi tra i sistemi a valle, riducendo il valore aziendale e l'efficienza operativa.
L'esposizione ripetuta a dati imprecisi o incoerenti mina la fiducia tra gli stakeholder. Gli ingegneri dei dati e i team dei dati dedicano più tempo a riconciliare i set di dati intrappolati nei silos che a portare avanti iniziative. Gli utenti business iniziano a mettere in discussione gli insight, mentre le esperienze del cliente ne risentono inevitabilmente.
In settori sensibili come la sanità, o in quelli regolati da normative come il General Data Protection Regulation (GDPR), dati personali imprecisi o mal gestiti introducono rischi di conformità. Una governance dei dati debole e controlli di validazione dei dati insufficienti possono esporre le organizzazioni a audit, danni alla reputazione e pesanti multe.
Nonostante le sue dimensioni, quantificare il costo di una scarsa qualità dei dati rimane difficile perché i suoi effetti sono distribuiti tra sistemi, team e tempo. Spesso i problemi si manifestano come effetti secondari: workflow ritardati, efficienza operativa ridotta o risultati aziendali negativi legati a insight errati e al decadimento dei dati.
Queste inefficienze raramente vengono monitorate come un'unica metrica. Piuttosto, sono proxy dei costi, e ciascuno di esse riflette il tempo speso, il valore perso o le opportunità sprecate. La diffusione dell'impatto rende le perdite finanziarie risultanti facili da sottovalutare.
Invece di calcolare una cifra precisa in dollari, molte organizzazioni effettuano l'audit dei dati e tracciano diverse metriche. Queste indagini rivelano con quale frequenza si verificano problemi di qualità dei dati e per quanto tempo persistono. Le più comuni includono:
Sia gli incidenti recenti che quelli ampiamente citati dimostrano come la scarsa qualità dei dati si traduca in danni misurabili per le aziende.
All'inizio del 2022, Unity Technologies ha rivelato che una data ingestion imprecisa aveva danneggiato dei set di dati utilizzati per addestrare modelli di machine learning legati alla pubblicità. Fonti di dati difettose hanno introdotto errori nelle pipeline che supportano algoritmi di targeting predittivo e di offerta. Unity ha riportato circa 110 milioni di USD di ricavi persi legati a modelli poco performanti, iniziative ritardate e il costo del riaddestramento degli set di dati interessati.
Nel 2022, Equifax ha rilasciato punteggi di credito inesatti a milioni di consumatori a causa di valori di dati errati generati da un sistema legacy. In alcuni casi, gli errori erano abbastanza significativi da influenzare le decisioni di prestito, esponendo sia i consumatori sia i creditori a rischi finanziari.
Oltre al colpo inferto alla reputazione dell'azienda, le conseguenze sono state un controllo da parte delle autorità di regolamentazione, azioni collettive e un patteggiamento di 725.000 USD, una delle diverse sanzioni che l'azienda ha subito per mancate segnalazioni creditizie e gestione delle controversie.
Nel 2018, Samsung Securities ha elaborato un'inserimento dati non valido mentre tentava di emettere dividendi ai dipendenti, provocando per errore l'emissione di miliardi di azioni duplicate. La mancanza di validazione e di controlli umani ha fatto in modo che i valori di dati errati raggiungessero i sistemi di trading a valle.
Sebbene il problema sia stato individuato nel giro di pochi minuti, le conseguenze sono state gravi: interruzione del mercato, sanzioni regolamentari, dimissioni della leadership e una perdita di valore di mercato stimata per centinaia di milioni di dollari.
Gli approcci tradizionali, come la revisione esclusiva della qualità dei dati all'interno di un data warehouse, non sono più scalabili. I sistemi di AI odierni interagiscono con i dati in modo continuo, non episodico, e molti funzionano con input in streaming o guidati da eventi.
Questa evoluzione significa che le organizzazioni devono adottare un approccio "shift-left" sull'integrità dei dati, spingendo il rilevamento, la prevenzione e la correzione più vicino al momento in cui vengono creati, invece di aspettare che i problemi emergano a valle.
Avere un solido programma di gestione della qualità dei dati può aiutare le organizzazioni a evitare le conseguenze di una scarsa qualità. Può anche creare un vantaggio competitivo in un'epoca in cui l'AI e i sistemi agentici dipendono da dati affidabili e in tempo reale.
Per raggiungere questo obiettivo, le organizzazioni hanno bisogno di qualcosa di più che di correzioni isolate: un approccio scalabile e ripetibile alla gestione della qualità dei dati. Considerando la qualità dei dati come un modello operativo piuttosto che come una checklist, le organizzazioni possono rimodellare il modo in cui gestiscono la proprietà, il controllo e la responsabilità lungo l'intero ciclo di vita dei dati.
Sebbene non siano esaustive, le pratiche moderne per prevenire i problemi di qualità dei dati includono:
Viviamo un'epoca in cui ai sistemi di AI viene chiesto di agire piuttosto che di raccomandare. Questa svolta esercita pressioni sulle organizzazioni affinché ottengano la qualità dei dati fin dall'inizio o rischiano problemi destinati ad aggravarsi nei processi aziendali. Guardando al futuro, le aziende dovranno andare oltre le correzioni operative e considerare invece la qualità dei dati come un prerequisito per il successo dell'AI, non solo come una salvaguardia contro i rischi.
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1 “The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect.” IBM Institute for Business Value, 12 novembre 2025
2 “Gartner Says Worldwide AI Spending Will Total USD 1.5 Trillion in 2025.” Gartner, 17 settembre 2025