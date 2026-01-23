I dati sono al centro dell'impresa moderna. Improntano le strategie aziendali, informano il processo decisionale e sono alla base di tutto, dai modelli di prezzo all'automazione. Man mano che le organizzazioni si affidano sempre di più ai big data e alla real-time analytics per supportare le iniziative di intelligenza artificiale (AI), l'impatto di una scarsa qualità dei dati è diventato impossibile da ignorare.

Un report del 2025 dell'IBM® Institute for Business Value (IBV) ha rilevato che il 43% dei Chief Operations Officer identifica le questioni di qualità dei dati come la priorità più significativa.1 E a ragione: oltre un quarto delle organizzazioni stima di perdere più di 5 milioni di USD all'anno a causa della scarsa qualità dei dati, con il 7% che riporta perdite pari a 25 milioni di USD e oltre.

Tuttavia, la scarsa qualità dei dati spesso passa inosservata perché il suo impatto raramente si manifesta nel punto di errore. Al contrario, emerge a valle come perdita di entrate, inefficienze, rischi di conformità e opportunità mancate. Questo ritardo è l'aspetto che rende la scarsa qualità dei dati particolarmente pericolosa. Influenza gradualmente set di dati e sistemi, plasmando decisioni strategiche molto prima che il problema e le sue cause principali vengano identificati.

Questo effetto insidioso diventa ancora più importante in un landscape basato su AI, in particolare con l'ascesa dell'AI generativa. Un'ulteriore ricerca dell'IBV di IBM mostra che la qualità e la governance dei dati sono tra le principali sfide che frenano l'adozione dell'AI. Le preoccupazioni sull'accuratezza dei dati o su eventuali distorsioni sono una delle principali barriere alla scalabilità delle iniziative di AI, riportate da quasi la metà (45%) dei leader aziendali.

Il motivo è semplice: l'AI eredita e amplifica i problemi di qualità dei dati. Quando quei dati sono incoerenti, incompleti, distorti o obsoleti, sia i modelli che gli agenti costruiti sopra di essi sono meno accurati e soggetti a diffondere problemi su larga scala. Al contrario, le organizzazioni con framework di qualità e governance dei dati maturi hanno maggiori probabilità di spostare i casi d'uso dell'AI dalla fase pilota alla produzione, sostenendo il valore nel tempo.