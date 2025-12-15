Qualità dei dati

Assicurati che i tuoi dati promuovano decisioni affidabili

IBM è stata nominata leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le soluzioni di gestione dei metadati

Premiata per la sua capacità di esecuzione e per la completezza della sua visione.

Scopri perché

Panoramica

I dati di alta qualità sono fondamentali per il successo del tuo business. Con gli strumenti di qualità dei dati di IBM, puoi mitigare i rischi, prendere decisioni informate e promuovere l'innovazione, il tutto garantendo la conformità e la fiducia nei dati a livello aziendale. Gli strumenti per la qualità dei dati di IBM consentono alle organizzazioni di eseguire una profilazione completa dei dati, valutarne la qualità, identificare e individuare i problemi prima che influiscano sui processi decisionali.
Processo decisionale migliorato

Aumenta la fiducia nei tuoi dati, consentendo ai leader di prendere decisioni basate sui fatti e non su supposizioni.

 
Conformità normativa

Assicura la conformità e il rispetto delle normative di settore tramite funzionalità coerenti di governance dei dati e reporting.
Efficienza operativa

Risparmia tempo e risorse eliminando le correzioni manuali dei dati con workflow automatizzati e accelera l'identificazione dei problemi di qualità dei dati integrando le informazioni con il data lineage.

 
Gestione proattiva dei rischi

Mitiga i rischi aziendali con insight in tempo reale sulle lacune nella qualità dei dati.

Caratteristiche

Pulizia e preparazione automatiche dei dati

Utilizza l'automazione basata su AI per identificare e aggiornare i profili dei metadati tecnici. Genera automaticamente controlli di qualità dei dati basati sulle relazioni chiave primaria-chiave esterna rilevate e sui modelli di stabilità storici. Questo processo più snello garantisce che tutti i tuoi dati ricevano la giusta attenzione, indipendentemente dalla loro posizione, e li prepara per l'uso dell'AI e dell'analytics in ambienti ibridi e multi-cloud.
Monitora i flussi di dati per assicurarti che ogni informazione che entra nei tuoi sistemi rispetti gli standard di qualità a livello aziendale.

Automatizza il rilevamento e la risoluzione delle incongruenze nei dati con workflow intelligenti che affrontano la causa principale dei problemi. Identifica e risolvi incongruenze, duplicati ed errori nel tuo landscape di dati utilizzando algoritmi intelligenti per una maggiore precisione. 

 
Utilizzando metadati attivi, le organizzazioni possono applicare automaticamente controlli di qualità dei dati con termini aziendali pertinenti. Questo approccio riduce significativamente gli sforzi manuali necessari per il monitoraggio della qualità dei dati, salvaguardando al contempo il rispetto dei requisiti aziendali e specifici del dominio.

Monitora la conformità della qualità dei dati rispetto alle regole SLA per concentrare gli sforzi di correzione dove sono più necessari, in modo che i tuoi team rimangano efficienti senza compromettere l'integrità della tua pipeline di dati.
Utilizza l'intelligenza artificiale per valutare la qualità dei dati e ricevere insight fruibili sulle aree da migliorare. Tieni traccia dell'andamento della qualità dei tuoi dati nel tempo, consentendo la piena tracciabilità per la conformità e il processo decisionale.
Illustrazione astratta isometrica di più blocchi interconnessi attraverso percorsi neurali

Connettiti con un'ampia gamma di origini dati, piattaforme e applicazioni per garantire un landscape di dati unificato.
Risorse

Presentazione di Auto DQ (Data Quality Automation)
Auto DQ collega le esigenze aziendali alle regole tecniche, aiutando i fornitori di dati e gli utenti non tecnici ad automatizzare il monitoraggio della qualità dei dati in modo scalabile e contestualizzato.
Non tutti i dati sono uguali
Ottieni i dati di alta qualità di cui hai bisogno per l'AI aziendale. Scopri come sbloccare la potenza di tutti i tuoi dati.
2024 Gartner Magic Quadrant
Accedi al report per scoprire perché IBM è stata riconosciuta come Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ for Data and Analytics Governance Platforms 2024.
Gestire enormi flussi di dati con una data intelligence avanzata
La proliferazione di dispositivi e interazioni digitali ha generato un afflusso di dati senza precedenti, che le aziende devono gestire con precisione e strategia.
Fasi successive

 

Approfondisci come IBM watsonx.data intelligence può trasformare la gestione dei dati.  

