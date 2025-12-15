Utilizza l'automazione basata su AI per identificare e aggiornare i profili dei metadati tecnici. Genera automaticamente controlli di qualità dei dati basati sulle relazioni chiave primaria-chiave esterna rilevate e sui modelli di stabilità storici. Questo processo più snello garantisce che tutti i tuoi dati ricevano la giusta attenzione, indipendentemente dalla loro posizione, e li prepara per l'uso dell'AI e dell'analytics in ambienti ibridi e multi-cloud.