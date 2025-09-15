Presentazione di Auto DQ: automazione della qualità dei dati su larga scala

Le aziende stanno investendo molto in iniziative di dati e AI, tuttavia la strada verso il valore è spesso rallentata, o addirittura bloccata, da una problematica ricorrente: la qualità dei dati.

Con l'avvento delle piattaforme cloud, degli archivi di dati ibridi e degli ambienti normativi sempre più complessi, le organizzazioni si trovano a gestire sempre più dati da un numero crescente di fonti. I leader aziendali desiderano insight affidabili, eppure troppo spesso i dati che alimentano le iniziative di analisi e AI sono incompleti, incoerenti o inaffidabili.

Secondo le stime degli analisti del settore, la scarsa qualità dei dati comporta ogni anno diversi milioni di costi per le organizzazioni, e non solo in termini di perdite di tempo, ma anche di processi decisionali inefficaci, rischi di conformità e calo della fiducia dei clienti. Il problema non è più solo tecnico, è strategico. Possedere dati di alta qualità è diventato la base per il vantaggio competitivo.