Come far funzionare i dati in modo più intelligente: le novità di IBM® Cloud Pak for Data 5.2

11 giugno 2025
L'ultima versione di IBM Cloud Pak for Data, la versione 5.2, include una serie di nuovi miglioramenti incentrati sull'usabilità, sulla governance dei dati e sulle prestazioni. Aiuta le organizzazioni a semplificare la gestione dei dati, ad accelerare l'accesso agli insight e a fornire risultati aziendali significativi.
Inoltre, IBM® Software Hub, che è la piattaforma disaccoppiata in una versione precedente, offre una maggiore flessibilità nelle opzioni di implementazione e gestione.
Le aziende si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse, come silos di dati, strumenti obsoleti, insight lenti e crescenti rischi di conformità. Per rimanere innovative e prendere decisioni intelligenti, le organizzazioni hanno bisogno, ora più che mai, di soluzioni intelligenti e scalabili.
IBM Cloud Pak for Data 5.2 continua a evolversi come piattaforma unificata progettata per semplificare il modo in cui le organizzazioni raccolgono, organizzano e analizzano i dati in ambienti ibridi e multi-cloud. Con la sua architettura modulare e containerizzata, la piattaforma consente ai team di iniziare con l'essenziale e scalare rapidamente, attivando solo i servizi di cui hanno bisogno. Che si tratti di sfruttare dati affidabili con Match 360, accedere ai dati distribuiti tramite la virtualizzazione dei dati, migliorare la governance con IBM® Knowledge Catalog o analizzare i dati con Watson Studio, i clienti possono creare una solida base di dati per accelerare AI e analytics.
La versione 5.2 apporta aggiornamenti a questi servizi di base e altro ancora, offrendo flessibilità, prestazioni e insight ancora maggiori.
IBM Match 360 introduce potenti miglioramenti per semplificare la gestione dei dati, inclusi strumenti migliorati per la correzione di potenziali attività di sovrapposizione, con una tabella di confronto migliorata e controlli di correzione semplificati che aiutano i data steward a risolvere con sicurezza gli aggiornamenti, e una schermata centralizzata sui tipi di dati che consente ai tecnici dei dati di configurare e gestire tutti i tipi di dati in un unico posto, offrendo visibilità e controllo completi sui tipi di attributi, entità e relazioni, nonché configurazioni di corrispondenza personalizzate, tutto da un unica interfaccia intuitiva.
La virtualizzazione dei dati sta evolvendo per incontrare le crescenti richieste delle aziende moderne, offrendo nuove caratteristiche potenti che migliorano la trasparenza, la sicurezza e la governance dei dati. Con l'integrazione di MANTA Automated Data Lineage, le organizzazioni possono ora tracciare l'intero percorso dei propri dati, comprendendo da dove provengono, come si spostano e dove finiscono. Questa visibilità supporta una migliore conformità, analisi dell'impatto e fiducia nei dati. Inoltre, la nuova funzionalità "Maschera in lettura" garantisce la protezione dei dati sensibili anche prima dell'elaborazione delle query, aiutando le aziende a rispettare le rigide normative sulla privacy senza compromettere le prestazioni.
Ulteriormente rafforzando le sue funzionalità, la virtualizzazione dei dati ora supporta le tabelle datalake Db2, sostituendo le tabelle legacy Hadoop per un accesso più efficiente al Cloud Object Storage. Questo cambiamento semplifica la gestione dei dati con una sintassi SQL familiare e prestazioni migliorate. Nel frattempo, l'introduzione di proprietà condivise nei cataloghi gestiti consente una governance coerente degli asset di dati in tutti gli ambienti, semplificando la conformità e la gestione dei metadati. Insieme, questi miglioramenti consentono alle aziende di modernizzare la propria infrastruttura di dati mantenendo il controllo, la sicurezza e l'agilità.
Con la nuova versione di IBM Knowledge Catalog (IKC), IBM ora offre il supporto nativo per IBM® Power Architecture, espandendo le sue funzionalità di governance dei dati a una gamma più ampia di ambienti infrastrutturali. Incluso in IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition, IKC on Power consente alle organizzazioni di automatizzare i processi di governance dei dati, garantendo l'accessibilità, la fiducia, la sicurezza e la conformità dei dati, sfruttando al contempo le prestazioni e l'affidabilità dei sistemi IBM Power. Funzionalità chiave come l'arricchimento dei metadati aziendali, la gestione degli artefatti di governance, le aree di lavoro collaborative per i progetti, i cataloghi centralizzati e la connettività sicura a diverse fonti di dati sono completamente supportate, consentendo alle aziende di unificare i flussi di lavoro di governance e analytics sulle piattaforme x86 e Power.
Questa versione è in linea con gli sforzi di modernizzazione strategica di IBM per fornire una base di dati coerente e pronta per l'AI in ambienti hybrid cloud. Sebbene le caratteristiche di base siano completamente disponibili, alcune funzionalità avanzate come Data Quality, Relationship Explorer e Semantic Enrichment, non sono ancora supportate su Power e sono previsti aggiornamenti futuri. Nel complesso, questa espansione segna un passo significativo nel consentire ai carichi di lavoro mission-critical basati su Power di beneficiare degli stessi strumenti di catalogazione e governance dei dati di livello aziendale utilizzati nell'ecosistema IBM Cloud Pak for Data.
Inoltre, IKC offre ora maggiore flessibilità e visibilità con finestre di esecuzione per i lavori con metadati, visualizzazioni delle relazioni indirette nell'area di lavoro di esplorazione e nomi di visualizzazione personalizzabili. Questi miglioramenti consentono agli utenti di comprendere e controllare meglio il proprio panorama di dati, mantenendo al contempo la conformità e la sicurezza. Consentendo a più utenti di partecipare alla governance, anche con autorizzazioni di sola visualizzazione, IKC promuove una cultura della governance dei dati più inclusiva e scalabile, aiutando le aziende a sbloccare insight più approfonditi e a prendere decisioni più intelligenti.
IBM ha anche introdotto nuove potenti funzionalità in Watson Studio e Watson Machine Learning che migliorano la produttività, la collaborazione e l'implementazione per i progetti AI.
Watson Studio ora include un editor di documenti per creare e gestire la documentazione del progetto, migliorare l'allineamento e l'organizzazione del team. Supporta anche l'importazione e la pubblicazione di asset watsonx in progetti integrati con Git, semplificando il riutilizzo degli asset e il controllo delle versioni. Nel frattempo, Watson Machine Learning consente la distribuzione di modelli utilizzando l'ultimo tempo di esecuzione 25.1 e supporta i modelli addestrati con Spark 3.5, offrendo prestazioni, scalabilità e compatibilità migliorate.
Questi aggiornamenti consentono alle aziende di accelerare l'innovazione, ridurre la complessità e scalare le soluzioni AI in modo più efficace.
Con IBM Cloud Pak for Data 5.2, le organizzazioni ottengono una piattaforma potente e flessibile per unificare i dati, migliorare la governance e accelerare gli insight basati sull'AI. Questi progressi si traducono in un processo decisionale più rapido, in una riduzione dei rischi e in una base più solida per l'innovazione nell'odierna economia basata sui dati.