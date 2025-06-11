Come far funzionare i dati in modo più intelligente: le novità di IBM® Cloud Pak for Data 5.2

Con la nuova versione di IBM Knowledge Catalog (IKC), IBM ora offre il supporto nativo per IBM® Power Architecture, espandendo le sue funzionalità di governance dei dati a una gamma più ampia di ambienti infrastrutturali. Incluso in IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition, IKC on Power consente alle organizzazioni di automatizzare i processi di governance dei dati, garantendo l'accessibilità, la fiducia, la sicurezza e la conformità dei dati, sfruttando al contempo le prestazioni e l'affidabilità dei sistemi IBM Power. Funzionalità chiave come l'arricchimento dei metadati aziendali, la gestione degli artefatti di governance, le aree di lavoro collaborative per i progetti, i cataloghi centralizzati e la connettività sicura a diverse fonti di dati sono completamente supportate, consentendo alle aziende di unificare i flussi di lavoro di governance e analytics sulle piattaforme x86 e Power.

Questa versione è in linea con gli sforzi di modernizzazione strategica di IBM per fornire una base di dati coerente e pronta per l'AI in ambienti hybrid cloud. Sebbene le caratteristiche di base siano completamente disponibili, alcune funzionalità avanzate come Data Quality, Relationship Explorer e Semantic Enrichment, non sono ancora supportate su Power e sono previsti aggiornamenti futuri. Nel complesso, questa espansione segna un passo significativo nel consentire ai carichi di lavoro mission-critical basati su Power di beneficiare degli stessi strumenti di catalogazione e governance dei dati di livello aziendale utilizzati nell'ecosistema IBM Cloud Pak for Data.

Inoltre, IKC offre ora maggiore flessibilità e visibilità con finestre di esecuzione per i lavori con metadati, visualizzazioni delle relazioni indirette nell'area di lavoro di esplorazione e nomi di visualizzazione personalizzabili. Questi miglioramenti consentono agli utenti di comprendere e controllare meglio il proprio panorama di dati, mantenendo al contempo la conformità e la sicurezza. Consentendo a più utenti di partecipare alla governance, anche con autorizzazioni di sola visualizzazione, IKC promuove una cultura della governance dei dati più inclusiva e scalabile, aiutando le aziende a sbloccare insight più approfonditi e a prendere decisioni più intelligenti.