Soluzioni di database

Le nostre offerte di database sono progettate con tecnologie open source e costruite per garantire compatibilità con l'open source e offrire flessibilità in termini di dati, formati di tabelle, motori di query e open-governance, evitando la dipendenza da un unico fornitore e consentendo la portabilità dei dati e dei workload in tutta l'azienda.



Utilizza i motori di query open source come Presto e Spark, i database vettoriali open source, il formato di tabella aperta Iceberg e i formati open data come Parquet, Avro e ORC, facilitando la condivisione di dati e metadati in tutta l'organizzazione.

Scopri di più sui componenti open source di watsonx.data, Db2 Warehouse e Netezza.