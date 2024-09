Nonostante il caos presente sul mercato, Booking Group stava cercando di crescere. Booking Group è uno dei principali fornitori e leader nel trasporto a noleggio in tutto il mondo da 12 anni, e offre i suoi servizi in più di 150 Paesi.

Booking Group aveva precedentemente selezionato una piattaforma proprietaria a cloud singolo che però non aveva il potenziale per lo sviluppo di applicazioni open source e cloud-native. L'azienda era preoccupata per i formati proprietari e per il blocco da fornitore sulla sua piattaforma basata su un singolo cloud. Per ridurre la dipendenza da un unico provider cloud, Booking Group ha deciso di indagare sul cloud open source con la possibilità di creare applicazioni cloud-native progettate appositamente per il cloud.

Booking Group cercava un provider con un modello multicloud ibrido che supportasse la distribuzione di carichi di lavoro critici, come prenotazioni e report finanziari, in cloud multipli. Gli obiettivi dell'azienda includevano anche l'accesso ad applicazioni open source e cloud-native per creare la flessibilità necessaria a soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione.

Altre priorità erano garantire all'azienda l'accesso ai dati in tempo reale per tenere il passo con l'aumento della domanda di veicoli a noleggio e per far fronte alla fluidità dei prezzi in base alle carenze. L'aggiunta di applicazioni cloud-native come i microservizi consentiva all'azienda di fornire aggiornamenti più rapidi del codice senza andare a toccare l'intera applicazione.

La migrazione dei carichi di lavoro critici, come le prenotazioni e i report finanziari, a un provider cloud open source poteva aiutare Booking Group a sfruttare le applicazioni cloud-native. Booking Group poteva anche acquisire la flessibilità necessaria per spostare i carichi di lavoro in base alle proprie esigenze aziendali in continua evoluzione.