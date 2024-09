Nel 2017 Conestoga ha collaborato per la prima volta con IBM per fornire la tecnologia IBM Netezza Performance Server per monitorare e memorizzare volumi di dati più ampi ed eseguire 10.000 query al giorno su marketing, vendite, operazioni, produzione e finanza. Questa trasformazione ha anche permesso a Conestoga di utilizzare la soluzione IBM Cognos Analytics per automatizzare i report giornalieri e gli insight sulle prestazioni aziendali. Negli anni successivi, con l'aumento dei dati e delle interazioni con i clienti, Conestoga si è rivolta ancora una volta a IBM per massimizzare il suo potenziale di crescita.

Nel 2023, il business partner di IBM DAI Source e IBM hanno unito le forze per modernizzare l'appliance di analytics on-premise di Conestoga a una soluzione cloud completamente gestita con un'istanza SaaS Netezza adatta alle dimensioni e al budget dell'azienda. Grazie a una perfetta compatibilità omogenea nel cloud, non ha comportato interruzioni ai clienti interni e alle operazioni aziendali complessive. Con una moderna infrastruttura cloud-native su Amazon Web Services (AWS), Conestoga sta ora esaminando nuovi casi d'uso per i dati e l'AI generativa con IBM watsonx.data™ per consentire l'automazione all'interno della sua esperienza di servizio clienti.