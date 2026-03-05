IBM Db2 stabilisce il nuovo standard come database autonomo per l'era dell'agentic AI

L'esperienza del database autonomo Db2 sta rivoluzionando la gestione dei database, alimentata dal nuovo IBM Db2 Genius Hub.
Oggi IBM ha presentato il nuovo capitolo di Db2: il database autonomo basato sul nuovo Db2 Genius Hub. Il database autonomo monitora, rileva e reagisce proattivamente ai problemi, agendo autonomamente quando opportuno con supervisione umana.
Questa esperienza è resa possibile da Db2 Genius Hub, una console di nuova generazione basata su AI, che trasforma il modo in cui gli amministratori di database Db2 (DBA) gestiscono asset di dati complessi e tentacolari spostando le operazioni del database dalla risoluzione dei problemi reattiva alla resilienza proattiva basata su agenti.
Per decenni, Db2 ha alimentato workload mission-critical in cui l'affidabilità non è negoziabile e i tempi di inattività non sono un'opzione. Db2 Genius Hub porta le operazioni intelligence-first in questi ambienti Db2, dove i team di dati possono ottenere fino a:
Per anni, le operazioni dei database sono rimaste intrappolate in un ciclo di lavoro manuale necessario esclusivamente per mantenerli in funzione. Quando i DBA sono legati a cicli di allarme infiniti, script frammentati e risoluzione dei problemi reattiva, l'azienda perde il suo asset più prezioso: il tempo per innovare. Stiamo andando oltre la manutenzione verso un futuro di autonomia governata, dove i sistemi di database gestiscono compiti ben definiti mantenendo il giudizio umano al centro, liberando i team per concentrarsi sul lavoro che guida innovazione e resilienza.
"Mentre molti fornitori si accontentano di applicare un'etichetta generica di 'basato su AI' all'infrastruttura legacy e la chiamano modernizzazione, IBM ha fatto il lavoro pesante per incorporare il ragionamento agentico direttamente nell'esperienza di gestione del database con IBM Db2 Genius Hub", ha affermato Brad Shimmin, VP and Practice Lead presso The Futurum Group. “Le funzionalità disponibili oggi non sono una semplice operazione di AI-washing. Db2 Genius Hub è progettato per fungere da vero e proprio moltiplicatore di forze, trasformando il ruolo del DBA da una mera osservazione reattiva dei dashboard a una governance proattiva. Automatizzando gran parte delle incombenze operative che oggi affliggono i team che si occupano di dati, questa release offre un'autonomia pragmatica, che è esattamente ciò di cui le aziende hanno bisogno per sbloccare il vero valore aziendale."
Db2 Genius Hub è una console di gestione dei dati basata su AI che introduce funzionalità per le operazioni Db2, fondate sul ragionamento basato su AI e costruite in workflow agentici.
Db2 Genius Hub stabilisce una direzione chiara verso operazioni autonome di database, mantenendo al contempo i team sotto controllo. Oggi, al momento del lancio, opera come un sistema human-in-the-loop, dove l'esecuzione è progettata per un'approvazione esplicita e un'automazione ben delimitata. Man mano che avanziamo con Db2 Genius Hub, le funzionalità della console amplieranno l'operazione autonoma dove è sicura e regolamentata, permettendo ai team di adottare autonomia al proprio ritmo mantenendo trasparenza e controllo negli ambienti di produzione.
Db2 Genius Hub offre funzionalità di database autonome attraverso tre aree operative principali che definiscono il modo in cui cambiano le operazioni quotidiane del database:
Vedi Db2 Genius Hub in azione: rilevamento anomalie, analisi dei cambiamenti e ricerca telemetrica conversazionale.
I team vedono l'impatto maggiore durante gli incidenti, quando i minuti contano di più.
"IBM Db2 Genius Hub è un moltiplicatore di forze per il nostro team dati", ha affermato Frank Fillmore, CEO di Fillmore Group. "La differenza è immediata: invece di ricostruire gli incidenti da dashboard e log, possiamo arrivare a 'cosa è cambiato' e 'cosa fare dopo' in pochi minuti. E poiché il sistema è progettato per il controllo umano, possiamo procedere più velocemente senza rinunciare alla supervisione. Questo è il tipo di innovazione che permette alla tua azienda di crescere."
Ecco come questo si traduce nella realtà degli incidenti che i team affrontano spesso: la gestione degli incidenti a metà giornata.
Il risultato: tempi di risoluzione più rapidi, minori interruzioni e maggiore sicurezza operativa.
Db2 è da tempo il database su cui le aziende fanno affidamento quando le prestazioni, la prevedibilità e la governance sono importanti. Db2 Genius Hub è il prossimo passo di IBM, che consente un'esperienza di database autonoma che offre intelligenza agentica alla gestione dei workload mission-critical.
IBM Db2 Genius Hub è disponibile da oggi. Registrati per iniziare la prova e adottare un'esperienza di database autonoma al tuo ritmo, dall'esplorazione pratica alle operazioni di produzione.
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* I risultati si basano su test interni preliminari. Le metriche sono preliminari e possono variare in base all'ambiente, al workload e alla configurazione.