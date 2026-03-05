IBM Db2 stabilisce il nuovo standard come database autonomo per l'era dell'agentic AI

Per decenni, Db2 ha alimentato workload mission-critical in cui l'affidabilità non è negoziabile e i tempi di inattività non sono un'opzione. Db2 Genius Hub porta le operazioni intelligence-first in questi ambienti Db2, dove i team di dati possono ottenere fino a:

25% di riduzione dei costi di gestione con una correlazione precoce dei segnali per evitare che gli incidenti si trasformino in interruzioni dell'attività.*

una correlazione precoce dei segnali per evitare che gli incidenti si trasformino in interruzioni dell'attività.* 30% di riduzione degli interventi annuali con meno ore manuali dedicate alla gestione delle emergenze, meno escalation e una gestione degli incidenti più prevedibile.*

con meno ore manuali dedicate alla gestione delle emergenze, meno escalation e una gestione degli incidenti più prevedibile.* 35% di riduzione dei tempi di risoluzione con meno tempo per correlare avvisi, log e dashboard; più tempo per agire in base al contesto.*

Per anni, le operazioni dei database sono rimaste intrappolate in un ciclo di lavoro manuale necessario esclusivamente per mantenerli in funzione. Quando i DBA sono legati a cicli di allarme infiniti, script frammentati e risoluzione dei problemi reattiva, l'azienda perde il suo asset più prezioso: il tempo per innovare. Stiamo andando oltre la manutenzione verso un futuro di autonomia governata, dove i sistemi di database gestiscono compiti ben definiti mantenendo il giudizio umano al centro, liberando i team per concentrarsi sul lavoro che guida innovazione e resilienza.

"Mentre molti fornitori si accontentano di applicare un'etichetta generica di 'basato su AI' all'infrastruttura legacy e la chiamano modernizzazione, IBM ha fatto il lavoro pesante per incorporare il ragionamento agentico direttamente nell'esperienza di gestione del database con IBM Db2 Genius Hub", ha affermato Brad Shimmin, VP and Practice Lead presso The Futurum Group. “Le funzionalità disponibili oggi non sono una semplice operazione di AI-washing. Db2 Genius Hub è progettato per fungere da vero e proprio moltiplicatore di forze, trasformando il ruolo del DBA da una mera osservazione reattiva dei dashboard a una governance proattiva. Automatizzando gran parte delle incombenze operative che oggi affliggono i team che si occupano di dati, questa release offre un'autonomia pragmatica, che è esattamente ciò di cui le aziende hanno bisogno per sbloccare il vero valore aziendale."