Unity non è l'unica azienda che ha sentito profondamente l'impatto dei dati errati. Prendiamo X, ad esempio.

Il 25 aprile 2022, X ha accettato un accordo per essere acquistata da Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX. Solo 18 giorni dopo, Musk ha comunicato che, dopo aver verificato il numero di account falsi e bot sulla piattaforma, l'accordo era "in sospeso".

Ciò che è accaduto dimostra il profondo impatto che dati errati hanno avuto su questo accordo di altissimo profilo per una delle piattaforme social più utilizzate al mondo. In particolare, X combatte questo problema dei dati da anni. Nel 2017, X ha ammesso di aver gonfiato la propria base di utenti per diversi anni, e nel 2016 una troll farm ha usato più di 50.000 bot per cercare di influenzare le elezioni presidenziali statunitensi. X ha riconosciuto per la prima volta gli account falsi durante la sua IPO del 2013.

Ora, questa questione dei dati sta arrivando al culmine, con Musk che sta indagando sull'affermazione di X secondo cui gli account falsi rappresentano meno del 5% della base utenti dell'azienda e cerca di ridurre il prezzo di acquisto precedentemente concordato di conseguenza. X, come Unity, è un altro esempio di alto profilo dell'impatto dei dati errati, ma esempi come questi sono ovunque, e costa alle aziende milioni di dollari.

Gartner stima che i dati errati costino alle aziende quasi 13 milioni di dollari all'anno, anche se molti non si rendono nemmeno conto dell'entità dell'impatto. Nel frattempo, una ricerca di IDC rileva che i knowledge worker dedicano circa la metà del loro tempo a risolvere problemi relativi ai dati. Immagina quanto sforzo potrebbero dedicare altrove se questi problemi non fossero così diffusi.

In generale, dati errati possono portare a opportunità di fatturato mancate, operazioni inefficienti e esperienze dei clienti negative, tra gli altri problemi che si sommano a quel costo multimilionario.