Cos'è una piattaforma di integrazione? Mi serve?

Pensiamo a una piattaforma di integrazione come a un menu. Ma non un menu qualsiasi; piuttosto il tuo menu Netflix, un hub che presenta i contenuti che desideri. Certo, potresti trovare molti, se non tutti, i tuoi programmi preferiti facendo delle ricerche online. E l'esperienza di visione non sarebbe diversa. Tuttavia, il processo di ricerca di tali contenuti richiede tempo e molta pazienza. Il menu offre invece efficienza, praticità e organizzazione.
In termini di business, una piattaforma di integrazione offre un valore simile. È progettata per soddisfare le esigenze uniche dei suoi utenti e riunisce vari tipi di integrazioni in un unico posto. I team IT guadagnano libertà e flessibilità nell'adottare risorse che consentano loro di fornire valore aziendale in modi che soddisfino (e auspicabilmente superino) le aspettative dei clienti.
Questo è il potere di una piattaforma di Integrazione: consentire all'intero di essere maggiore della somma delle sue parti.
Una piattaforma di integrazione è un insieme coeso di prodotti software di integrazione (middleware) che consentono agli utenti di fare quanto segue:
In altre parole, una piattaforma di integrazione fornisce alle organizzazioni gli strumenti di integrazione necessari per collegare i sistemi, le applicazioni e i dati all'interno del loro ambiente.
Oggi tutti i settori parlano di piattaforme di integrazione, e per una buona ragione. I mercati altamente competitivi richiedono soluzioni più rapide ed economiche che accelerino lo scambio di informazioni, migliorino la produttività e semplifichino le operazioni.
Tuttavia, la domanda di nuove integrazioni supera di gran lunga la capacità delle organizzazioni di crearle. Secondo Gartner, "il 70% dei progetti di trasformazione digitale fallisce a causa della mancanza di qualità dell'integrazione". [1]
Collegare applicazioni e sistemi on-premise e applicazioni cloud-native in un'architettura hardware e software altamente calibrata e coesa può aiutare in diversi modi, tra cui:
I moderni team di integrazione necessitano di accesso a un mix di componenti che permetta loro di bilanciare stili di integrazione tradizionali e moderni. Nel valutare le piattaforme di integrazione, ecco i componenti più importanti da considerare:
Tradizionalmente, le piattaforme di integrazione sono state costruite collegando le funzionalità chiave di un'organizzazione. Questo includeva tipicamente software di gestione delle API, funzionalità di messaggistica e soluzioni Enterprise Service Bus (ESB) di diversi fornitori.
Tuttavia, questo approccio può essere costoso e complesso da avviare internamente e potrebbe non soddisfare tutte le tue esigenze. Caratteristiche o funzionalità possono essere duplicate tra soluzioni di più fornitori, mentre altre caratteristiche possono essere completamente escluse.
Le piattaforme di Integrazione complete combinano tutte le funzionalità necessarie in una piattaforma unificata e containerizzata. Possono anche facilitare il superamento del divario tra diversi stili di integrazione.
iPaaS, o integration platform as a service, è una suite di offerte basate su cloud progettate per connettere le applicazioni. Come una piattaforma di integrazione tradizionale, può aiutare le organizzazioni a eseguire e gestire l'integrazione dei sistemi. iPaaS utilizza tipicamente varie combinazioni di soluzioni on-premise e cloud che possono permettere a un'azienda di passare dalle proprie strutture SOA ed ESB a un'architettura di microservizi.
