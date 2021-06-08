Cos'è una piattaforma di integrazione? Mi serve?

Pensiamo a una piattaforma di integrazione come a un menu. Ma non un menu qualsiasi; piuttosto il tuo menu Netflix, un hub che presenta i contenuti che desideri. Certo, potresti trovare molti, se non tutti, i tuoi programmi preferiti facendo delle ricerche online. E l'esperienza di visione non sarebbe diversa. Tuttavia, il processo di ricerca di tali contenuti richiede tempo e molta pazienza. Il menu offre invece efficienza, praticità e organizzazione.

In termini di business, una piattaforma di integrazione offre un valore simile. È progettata per soddisfare le esigenze uniche dei suoi utenti e riunisce vari tipi di integrazioni in un unico posto. I team IT guadagnano libertà e flessibilità nell'adottare risorse che consentano loro di fornire valore aziendale in modi che soddisfino (e auspicabilmente superino) le aspettative dei clienti.

Questo è il potere di una piattaforma di Integrazione: consentire all'intero di essere maggiore della somma delle sue parti.