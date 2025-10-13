Cos'è il costo totale di proprietà (TCO)?

Dopo l'investimento iniziale, un'organizzazione potrebbe disporre di un array di dischi rigidi e di storage di rete, oppure di un nuovissimo abbonamento allo storage cloud. E ora?

È facile trascurare i costi in termini di tempo, manodopera e aggiustamenti che derivano dalla configurazione iniziale, perché non tutti questi fattori sono naturalmente espressi in dollari. Ad esempio,i dipendenti interni o un consulente esterno richiedono tempo per progettare e creare un file system, trasferire i file al nuovo sistema e istruire il personale esistente su come accedere ai file.

Nel caso dei consulenti esterni, si tratta di un nuovo costo, che può essere preso in considerazione abbastanza facilmente. Ma se saranno i dipendenti interni a occuparsi della configurazione, i calcoli del TCO dovranno analizzare quante ore saranno dedicate a questo progetto piuttosto che ad altri lavori e quantificare tale costo.

A volte questa analisi può presentarsi sotto forma di costo orario a pieno carico: una contabilizzazione approfondita della tariffa oraria di un dipendente, dei benefici, delle tasse, delle spese generali (come le attrezzature IT e degli uffici), della formazione dei dipendenti e persino dei costi di assunzione.