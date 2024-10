Che cos'è la provenienza dei dati?

I dati non dovrebbero mai essere un mistero. Tuttavia, man mano che i big data continuano a crescere, possono diventarlo rapidamente. Le organizzazioni devono sapere da dove sono partiti i dati, come si spostano e come si trasformano attraverso la pipeline per proteggere i loro interessi aziendali e anche quelli dei dipendenti e dei clienti.

Per un'organizzazione che vuole ottenere il massimo dai propri dati, disporre di metodologie per comprendere le origini dei dati è essenziale per la loro autenticità, affidabilità e integrità. La provenienza offre trasparenza per ricercatori e analisti di dati e fornisce una catena di informazioni in cui gli amministratori o scientist possono tenere traccia dei problemi relativi ai dati man mano che i dati vengono adattati per nuovi scopi. Questa registrazione completa garantisce che i dati nei processi decisionali siano accurati e affidabili. Quando i leader sono certi dell'autenticità dei loro dati, possono prendere decisioni più informate ed efficaci. La trasparenza nella ricerca è fondamentale per il riutilizzo e la riproducibilità dei risultati della ricerca e crea una solida base per l'integrità dei dati.