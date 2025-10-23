Perché i progetti AI falliscono: la trappola degli esperimenti scientifici e come evitarla

Le iniziative di AI su larga scala possono avere un impatto che va oltre una piccola parte dell'organizzazione e ottenere ritorni reali sul marketplace. Ma il superamento dei silos non avviene per caso. Richiede l'allineamento e il supporto della direzione, compresi i vertici aziendali e persino i membri del consiglio di amministrazione.

I leader e i manager possono aiutare a orchestrare la collaborazione e i sistemi che generano efficienza e aumentano l'impatto. Ad esempio, quando più reparti lavorano su diversi casi d'uso dell'AI, team separati investono tempo in attività ridondanti, dalla ricerca dei modelli AI da utilizzare allo sviluppo di programmi di governance. Al contrario, quando i team si uniscono, possono combinare le risorse e stabilire un approccio unificato pronto per la scalabilità, offrendo più valore all'intera organizzazione.

Un'azienda che si è distinta in questo approccio unificato è PepsiCo. Negli ultimi anni, PepsiCo ha collaborato con IBM Consulting per creare una piattaforma tecnologica unificata che ospita circa 100 casi d'uso di AI generativa. Abbiamo incontrato i team di PepsiCo per mappare i loro dati e l'architettura AI, identificare le lacune e creare servizi riutilizzabili per i loro casi d'uso di gen AI più importanti.

I servizi riutilizzabili sono stati resi disponibili tramite la piattaforma di tecnologia unificata, che offre ai team di tutta l'azienda modelli, strumenti e best practices preapprovati. La piattaforma ha anche consentito una visibilità centralizzata, garantendo che i progetti fossero conformi agli standard PepsiCo, cosa che lo sviluppo ad hoc tramite fornitori di terze parti non era in grado di fornire.

Con queste impostazioni, i team di PepsiCo hanno accelerato la sperimentazione, lo sviluppo e, infine, il time to market. I risultati sono stati soluzioni basate su AI che spaziano dal design iper-personalizzato delle bottiglie di Gatorade al posizionamento ottimizzato dei prodotti sugli scaffali retail.