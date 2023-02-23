I gruppi di risorse di Azure e altre strutture native dei provider di cloud consentono di organizzare e gestire le risorse cloud in modo efficace. Dopo aver creato le basi e usato il gruppo di risorse di Azure per fornire la segmentazione e l'allineamento necessari alla linea di business e alle applicazioni, il passaggio successivo consiste nell'iniziare a far corrispondere in modo efficace le risorse alla domanda delle applicazioni. In questo modo, sarai in grado di massimizzare le prestazioni delle applicazioni ottimizzando al contempo i costi delle risorse.

Garantire le prestazioni delle applicazioni e ottimizzare il cloud va oltre la scala umana, motivo per cui, in IBM, abbiamo dedicato la nostra missione alla gestione delle prestazioni, della conformità e dei costi di qualsiasi applicazione, su qualsiasi cloud, su qualsiasi scala.

Il software Turbonomic consente di visualizzare più facilmente la relazione padre-figlio tra abbonamenti e gruppi di risorse. Questa funzionalità consente di mappare visivamente il framework implementato dall'organizzazione, consentendo di visualizzare l'infrastruttura nei contesti applicativi già creati. Il software Turbonomic rileverà automaticamente tutti gli abbonamenti Azure associati, i relativi gruppi di risorse e le risorse all'interno di ciascuno, incluse le macchine virtuali di Azure, i dischi gestiti di Azure, i server SQL, nonché tutte le istanze riservate, le istanze riservate condivise o limitate a un abbonamento o a un gruppo di risorse. Il software Turbonomic analizzerà quindi l'utilizzo di ogni risorsa e inizierà a generare azioni di ottimizzazione. La seguente visualizzazione mostra una suddivisione di una singola sottoscrizione di Azure e di diversi gruppi di risorse di Azure sottostanti, le azioni di ottimizzazione in sospeso per ogni gruppo di risorse e i potenziali risparmi derivanti dalle azioni.

Inoltre, il software Turbonomic include un potente motore di modellazione dell'ottimizzazione progettato per consentire ai clienti di modellare diversi scenari rispetto all'ambiente cloud in modalità sandbox sicura. Per esempio, simulare l'impatto dell'utilizzo dell'inventario di Azure Reserved VM Instance dopo aver ottimizzato i workload in un gruppo di risorse rispetto a quello senza ottimizzare i workload.