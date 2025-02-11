BeeAI: la scommessa open source di IBM sul futuro dei sistemi multiagente

Entra in scena BeeAI. L'anno scorso, IBM Research ha rilasciato Bee Agent Framework, una piattaforma completamente open source e no-code per iniziare a utilizzare gli agenti. Gli agenti AI, chiamati "api", si collegano a un LLM e possono accedere a strumenti per rispondere alle domande degli utenti ed eseguire compiti. Gli agenti possono anche riflettere su ciò che stanno facendo e proporre nuovi approcci. Ora il team sta lavorando e rilasciando miglioramenti a BeeAI, aggiungendo un framework Python, multiagenti e miglioramenti all'esperienza degli sviluppatori.

Gli aggiornamenti di BeeAI spingono ulteriormente l'idea con l'estensione multiagente. La visione generale, secondo Michael (Max) Maximilien, Distinguished Engineer presso IBM, è quella di "rendere semplici le cose semplici e possibili quelle complesse".

"Il modo in cui si pensa a BeeAI è [che] sta espandendo questo modello in cui non è necessariamente necessario un solo agente per rispondere a una domanda. Potrebbero essere necessari più agenti."