La risposta di IBM all'attuale crocevia dell'analytics è watsonx.data. Si tratta di un nuovo data store aperto per la gestione dei dati su larga scala che consente alle aziende di integrare, aumentare e modernizzare i data lake e data warehouse esistenti senza dover effettuare delle migrazioni. La sua natura ibrida significa che può essere eseguito su infrastrutture gestite dal cliente (on-premise e/o IaaS) e cloud. Si basa su un'architettura lakehouse e incorpora un unico set di soluzioni (e uno stack software comune) per tutti i fattori di forma.

A differenza delle soluzioni concorrenti sul mercato, l'approccio di IBM si basa su uno stack e un'architettura open-source. Non si tratta di componenti nuovi, bensì di soluzioni già consolidate nel settore. IBM si è occupata della loro interoperabilità e coesistenza, così come dello scambio di metadati. Gli utenti possono iniziare rapidamente, riducendo così drasticamente i costi di ingresso e di adozione grazie a un'architettura di alto livello e a concetti fondamentali familiari e intuitivi:

Dati aperti (e formati delle tabelle) su Object Store

Accesso ai dati tramite S3

Presto e Spark per il consumo di elaborazione (SQL, data science, trasformazioni e streaming)

Condivisione aperta dei metadati (tramite Hive e costrutti compatibili).

Watsonx.data offre alle aziende un mezzo per proteggere i loro investimenti decennali nei data lake e nei data warehouse. Ciò consente alle aziende di espandere immediatamente le proprie installazioni, modernizzandole gradualmente e concentrando ogni componente sugli scenari di utilizzo più importanti per loro.

Un elemento distintivo è la strategia che permette agli utenti di utilizzare la tecnologia giusta per il lavoro giusto al momento giusto, tutto tramite una piattaforma dati unificata. Watsonx.data consente ai clienti di implementare uno storage su più livelli completamente dinamico (e l'elaborazione associata). Questo può generare, nel tempo, risparmi molto significativi nella gestione dei dati e nei costi di elaborazione.

Alla fine, se il tuo obiettivo è quello di modernizzare le implementazioni dei data lake esistenti con un data lakehouse moderno, watsonx.data semplifica questo compito riducendo al minimo la migrazione dei dati e delle applicazioni tramite la scelta del tipo di elaborazione.