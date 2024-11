Che cos'è la ricerca vettoriale?

A differenza della ricerca tradizionale, che in genere utilizza la ricerca per parole chiave, la ricerca vettoriale si basa su tecniche di ricerca per similarità vettoriale come la ricerca k-nearest neighbor (knn) per recuperare punti dati simili a un vettore di query basato su una metrica di distanza. I vettori acquisiscono le relazioni semantiche e le somiglianze tra i punti dati, consentendo la ricerca semantica anziché la semplice ricerca per parole chiave.

Per illustrare la differenza tra la ricerca tradizionale per parole chiave e quella vettoriale, esaminiamo un esempio. Supponiamo che si stiano cercando informazioni sulla migliore pizzeria e che si digiti "migliore pizzeria" in un tradizionale motore di ricerca per parole chiave. La ricerca per parole chiave cerca pagine che contengono le parole esatte "migliore" e "pizzeria" e restituisce solo risultati come: "Migliore pizzeria" o "Pizzeria vicino a me". La ricerca tradizionale per parole chiave si concentra sulla corrispondenza delle parole chiave piuttosto che sulla comprensione del contesto o dell'intento dietro la ricerca.

Al contrario, in una ricerca vettoriale semantica, il motore di ricerca comprende l'intento dietro la query. Semantica, per definizione, significa relazionarsi al significato nel linguaggio, quindi la ricerca semantica comprende il significato e il contesto di una query. In questo caso, cercherebbe contenuti che parlino delle pizzerie più votate o altamente consigliate, anche se nel contenuto non vengono utilizzate le parole esatte "migliore pizzeria". I risultati sono più pertinenti dal punto di vista contestuale e potrebbero includere articoli o guide che parlano di pizzerie di alta qualità in vari luoghi.

I metodi di ricerca tradizionali rappresentano tipicamente i dati utilizzando caratteristiche o token discreti, come parole chiave, tag o metadati. Come mostrato nel nostro esempio sopra, questi metodi si basano sulle corrispondenze esatte per recuperare i risultati rilevanti. Al contrario, la ricerca vettoriale rappresenta i dati come vettori densi (un vettore in cui la maggior parte o tutti gli elementi sono diversi da zero) in uno spazio vettoriale continuo, lo spazio matematico in cui i dati sono rappresentati come vettori. Ogni dimensione del vettore denso corrisponde a una caratteristica latente o a un aspetto dei dati, una caratteristica o un attributo sottostante che non viene osservato direttamente, ma che viene dedotto dai dati attraverso modelli matematici o algoritmi. Queste caratteristiche latenti acquisiscono i pattern e le relazioni nascoste nei dati, consentendo rappresentazioni più significative e accurate degli elementi come vettori in uno spazio ad alta dimensionalità.