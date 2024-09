Cos'è Elasticsearch?

La velocità e la flessibilità di Elasticsearch lo rendono ideale per i casi di utilizzo sensibili al fattore tempo. Con una serie di funzionalità integrate, Elasticsearch può essere utilizzato in vari modi (link esterno a ibm.com) per supportare sia il monitoraggio dell'infrastruttura che l'analytics della sicurezza.

Gestione delle prestazioni delle applicazioni (application performance management, APM)



Nella gestione delle prestazioni delle applicazioni (APM), trovare e occuparsi in modo appropriato degli ostacoli nel tuo codice si riduce a una ricerca affidabile. Elasticsearch può correlare log e metriche per indicizzarli e semplificarne la ricerca nell'intera infrastruttura. Ciò offre ai team di sviluppo gli strumenti di cui hanno bisogno per ridurre al minimo il tempo di gestione dei problemi critici legati alle prestazioni ed evitare costosi colli di bottiglia. E, poiché Elasticsearch è open source, molti sviluppatori hanno già creato modi utili per sfruttare al massimo le capacità APM di Elasticsearch.

SIEM



SIEM (security information and event management) è un componente fondamentale per aumentare il livello di sicurezza nel panorama digitale odierno. Sfruttando la velocità, la scalabilità e la potenza analitica di Elasticsearch, i team di sicurezza possono automatizzare la correlazione di miliardi di righe di dati di log per cercare vulnerabilità di rete e potenziali violazioni dei dati.

L'indicizzazione di Elasticsearch supporta un monitoraggio quasi in tempo reale e le sue potenti funzionalità di ricerca aiutano gli amministratori IT a mantenere la completa trasparenza su un'intera rete per scoprire e affrontare rapidamente potenziali minacce non appena queste si presentano.

Ricerca aziendale



Quando la tua azienda inizia a crescere, potrebbe essere necessario iniziare a unificare tutti i tuoi contenuti su piattaforme, strumenti CRM e database. Grazie alla facilità di implementazione e all'interfaccia intuitiva, Elasticsearch crea una soluzione sostenibile per le funzionalità di ricerca aziendale in tutte le applicazioni e in tutti i servizi.

La pertinenza immediata di Elasticsearch lo rende estremamente adatto e semplice da usare, facendone la soluzione perfetta per l'utilizzo da parte di più team, inclusi i team di specialisti, ricerca e sviluppo, marketing, vendite e assistenza clienti.