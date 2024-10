A volte, in letteratura si descrivono i metodi basati sulla memoria come metodi di apprendimento basati sulle istanze. Ciò indica il modo in cui il filtraggio basato su utenti e oggetti effettua previsioni specifiche per una determinata istanza di interazione utente-oggetto, ad esempio la valutazione di un utente target per un film non visto.

Al contrario, i metodi basati su modelli creano un modello predittivo di machine learning dei dati. Il modello usa i valori presenti nella matrice utente-oggetto come set di dati di addestramento e produce previsioni per i valori mancanti con il modello risultante. I metodi basati su modelli utilizzano quindi tecniche di data science e algoritmi di machine learning come decision trees, classificatori bayesiani e reti neurali per consigliare oggetti agli utenti.8

La fattorizzazione della matrice è un metodo di filtraggio collaborativo ampiamente discusso, spesso classificato come un tipo di modello a fattori latenti. In quanto modello a fattori latenti, la fattorizzazione della matrice presuppone che la somiglianza utente-utente o oggetto-oggetto possa essere determinata attraverso un numero selezionato di caratteristiche. Ad esempio, la valutazione dei libri di un utente può essere prevista utilizzando solo il genere del libro e l'età o il sesso dell'utente. Questa rappresentazione a bassa dimensionalità mira quindi a spiegare, ad esempio, le valutazioni dei libri caratterizzando gli oggetti e gli utenti in base ad alcune caratteristiche selezionate estratte dai dati di feedback degli utenti.9 Riducendo le caratteristiche di un dato spazio vettoriale, la fattorizzazione della matrice funge anche da metodo di riduzione della dimensionalità.10