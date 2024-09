Che cos'è il few-shot learning?

Il few-shot learning (FSL) è un sottoinsieme di quello che a volte viene indicato più in generale come n-shot learning, una categoria di intelligenza artificiale che include anche il one-shot learning (in cui c'è solo un esempio etichettato di ogni classe che deve essere appreso) e lo zero-shot learning (in cui non ci sono esempi etichettati). Mentre il one-shot learning è fondamentalmente solo una variante impegnativa dell'FSL, lo zero-shot learning è un problema di apprendimento distinto che richiede metodologie specifiche.

In linea di principio, l'FSL mira a emulare la capacità umana di apprendere da un numero ridotto di esempi. Ciò è in contrasto con l'apprendimento supervisionato convenzionale, che in genere utilizza centinaia (o migliaia) di punti dati etichettati in molte fasi dell'addestramento per insegnare ai modelli AI a riconoscere le classi di dati. Pur essendo potente, l'apprendimento supervisionato è irrealizzabile in alcuni contesti del mondo reale: ottenere esempi etichettati spesso è difficile a causa dei costi proibitivi, delle competenze specifiche del dominio necessarie per annotare correttamente i dati o, in scenari come calligrafia unica, malattie rare o specie in via di estinzione o appena scoperte, della scarsità di campioni esistenti.

Sebbene alcuni algoritmi specifici e architetture di reti neurali abbiano ottenuto un notevole successo nelle attività FSL, il few-shot learning è definito dalla natura del problema di apprendimento piuttosto che dall'uso di un metodo o di una struttura del modello specifici. I metodi di few-shot learning sono profondamente diversi, dall'adattamento di modelli pre-addestrati per l'uso in attività simili, all'uso di modelli generativi per creare nuovi campioni, dai metodi di meta learning che addestrano i modelli a generalizzarsi correttamente su nuovi problemi di classificazione e diverse classi di dati, anziché svolgere un'attività specifica.