Grazie ai recenti progressi nell'informatica, l'AI sta rapidamente diventando parte integrante dell'assistenza sanitaria moderna. Gli algoritmi di AI e altre applicazioni basate su AI vengono utilizzati per supportare i medici nelle ricerche e nei contesti clinici.

Attualmente, i ruoli più diffusi dell'AI in ambito medico sono il supporto alle decisioni cliniche e l'analisi delle immagini. Gli strumenti di supporto alle decisioni cliniche aiutano gli operatori a prendere relative a trattamenti, farmaci, salute mentale e altre esigenze dei pazienti, offrendo loro un rapido accesso a informazioni o ricerche pertinenti per il paziente. Nell'imaging medico, gli strumenti di AI vengono utilizzati per analizzare scansioni TC (tomografia computerizzata), raggi X, risonanze magnetiche e altre immagini alla ricerca di lesioni o altri risultati che un radiologo umano potrebbe non notare.

Le sfide che la pandemia da COVID-19 ha creato per numerosi sistemi sanitari hanno inoltre portato numerose organizzazioni sanitarie di tutto il mondo a iniziare a testare sul campo nuove tecnologie supportate dall'AI, come algoritmi progettati per aiutare a monitorare i pazienti e strumenti basati su AI per lo screening dei pazienti affetti da COVID-19.

La ricerca e i risultati di questi test non sono ancora definitivi e gli standard generali per l'uso dell'AI in medicina sono ancora in fase di definizione. Tuttavia, è sempre più probabile che l'AI divenga un prezioso alleato per medici, ricercatori e pazienti. A questo punto, non c'è dubbio che l'AI diventerà una parte fondamentale dei sistemi sanitari digitali che caratterizzano e supportano la medicina moderna.