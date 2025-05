Che cos'è un sistema informativo geografico (GIS)?

Il telerilevamento raccoglie dati geospaziali ed effettua misurazioni sulla superficie della Terra dall'alto. Questa procedura utilizza sensori remoti su satelliti, palloni aerostatici, droni e aerei che percepiscono e registrano l'energia riflessa o rilasciata. Le informazioni così rilevate possono poi essere integrate con i programmi GIS per aiutare gli utenti a prendere decisioni legate alla superficie terrestre basandosi sui dati e con una prospettiva globale.

Esistono due tipi di telerilevamento: attivo e passivo.

Il telerilevamento attivo utilizza sensori che emettono la propria energia o fonte di luce e quindi rilevano la radiazione riflessa. Un esempio è il LiDAR (Light Detection And Range), che utilizza raggi laser per misurare distanze e movimenti in tempo reale.

Il LiDAR viene utilizzato per creare mappe topografiche e accurati modelli 3D che guidano i veicoli autonomi attraverso le strade. Il telerilevamento attivo viene utilizzato anche per valutare disastri naturali come colate laviche, frane e alluvioni.

Il telerilevamento passivo non emette energia propria, ma raccoglie la radiazione emessa e riflessa naturalmente dal sole. Alcuni esempi di sensori remoti passivi sono i radiometri (che misurano la radiazione elettromagnetica) e gli accelerometri (che misurano l'accelerazione).

Negli ultimi anni il volume dei dati di telerilevamento è aumentato in modo significativo, soprattutto grazie alla maggiore diffusione dei satelliti e ai miglioramenti della tecnologia di rilevamento. Il rovescio della medaglia è che la gestione di questa mole di dati è diventata inevitabilmente più complessa. Per questo sono stati introdotti i foundation model di AI che aiutano ad analizzare il crescente volume dei dati di telerilevamento, supportando le organizzazioni e le agenzie governative nell'eseguire analisi e rispondere a domande specifiche.