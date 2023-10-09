L'architettura delle piattaforme dati ha una storia interessante. Verso la fine del millennio, le aziende hanno iniziato a rendersi conto che il workload di reportistica e business intelligence richiedeva una nuova soluzione anziché le applicazioni transazionali. Il risultato è stato una piattaforma ottimizzata per la lettura in grado di integrare dati provenienti da più applicazioni. Era Datawarehouse.

Nel giro di un altro decennio, internet e dispositivi mobili hanno iniziato a generare dati di volume, varietà e velocità imprevisti. Era necessaria una soluzione di piattaforma dati diversa. Da qui è nato Data Lake, che gestisce enormi volumi di dati non strutturati e strutturati.

Poi è passato ancora un altro decennio ed è diventato chiaro che data lake e datawarehouse non sono più sufficienti per gestire la complessità aziendale e il nuovo workload delle aziende. Costa troppo. Il valore dei progetti di dati è difficile da realizzare. Le piattaforme di dati sono difficili da modificare. Il tempo richiedeva ancora una volta una nuova soluzione.

Indovina un po'? Questa volta stanno emergendo almeno tre diverse soluzioni di piattaforme dati: Data Lakehouse, Data Fabric e Data Mesh. Sebbene ciò sia incoraggiante, sta anche creando confusione sul mercato. I concetti e i valori si sovrappongono. A volte emergono interpretazioni diverse a seconda dell'interlocutore.

Questo articolo si propone di dissipare queste confusioni. Spiegheremo i concetti e presenteremo un framework che mostrerà come questi tre concetti possono portare l'uno all'altro o essere utilizzati insieme.