Nella crescente proliferazione di farmaci da prescrizione contraffatti, falsificati o scadenti, il governo degli Stati Uniti ha approvato il Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) con l'obiettivo di proteggere i pazienti. È convinzione radicata che la trasparenza, ovvero la capacità di tracciare con precisione i farmaci da prescrizione lungo tutta la supply chain farmaceutica, sia fondamentale per preservarne l'integrità.

Altrettanto importante è l'idea che tutti i principali attori dell'ecosistema farmaceutico, produttori, grossisti e dispensari, nonché le autorità di regolamentazione, abbiano bisogno di un modo per condividere le informazioni in modo collaborativo. Spinta dalla sfida posta da più segmenti di settore che hanno bisogno di cooperare per far fronte alla DSCSA, la National Association of Boards of Pharmacy (NABP) ha cercato di creare un hub digitale centralizzato che colmasse le lacune di interoperabilità tra i loro sistemi, rendendo così la conformità alla DSCSA più rapida e semplice.