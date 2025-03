Le soluzioni DEM offrono diversi benefici, tra cui:



- Endpoint digitali reattivi: i team IT in grado di monitorare l'esperienza digitale dal punto di vista del cliente garantiranno un grado più elevato di reattività degli endpoint, riducendo al minimo i potenziali tempi di inattività non programmati. Questo è importante per mantenere alta la soddisfazione degli utenti.



- Tempi di risposta più rapidi per siti web e applicazioni: capire se i servizi dell'organizzazione non stanno offrendo le prestazioni desiderate e, in tal caso, in quale misura, consente ai responsabili dell'affidabilità del sito e ai team IT di prendere decisioni più informate sulle modalità di correzione dei problemi. Gli avvisi rapidi aiutano a ridurre al minimo il numero di dipendenti o clienti con esperienze negative.

- Esperienze migliori per gli utenti finali: esaminare come gli utenti interagiscono con i servizi Web di un'organizzazione aiuta a migliorare l'esperienza del cliente. Ad esempio, se gli utenti non completano un processo di iscrizione o di pagamento, potrebbe essere perché si è verificato un problema nel processo. Forse sono necessari troppi passaggi per completare un'azione, o c'è una pagina che si carica particolarmente lentamente, o all'utente viene chiesto di completare un numero troppo elevato di campi. Gli strumenti DEM aiutano a rilevare gli errori e a registrare le reazioni degli utenti a esperienze scadenti.

- Conformità agli accordi sul livello di servizio (SLA): molte organizzazioni offrono ai clienti una certa aspettativa di operatività e tempi di attività per siti web o applicazioni, in base al contratto che il cliente firma al momento dell'acquisto dei servizi. Il DEM fornisce a un'organizzazione le metriche SLA necessarie per rispettare questi SLA.